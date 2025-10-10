A pocos kilómetros de Bogotá: cuatro pueblos perfectos para disfrutar unas vacaciones cortas este puente festivo

Si aún no tiene planes para este puente festivo de octubre, no se preocupe. Por fortuna, Bogotá es una ciudad rodeada de una gran diversidad de destinos que, gracias a su privilegiada ubicación geográfica, ofrecen escenarios mágicos para descansar, divertirse o vivir nuevas aventuras sin emprender viajes demasiado largos.

Así que si busca desconectarse de la rutina cerca de la capital colombiana, en el departamento de Cundinamarca podrá encontrar opciones ideales para escapadas de uno, dos días o un poco más. A continuación se mencionan cuatro sugerencias para aprovechar al máximo ese descanso.

1. Zipaquirá

A poco más de una hora de Bogotá, este municipio se destaca por su riqueza histórica y por albergar la famosa Catedral de Sal, una maravilla arquitectónica subterránea dentro de una mina de sal que ofrece una experiencia única en Colombia.

Al acceder a la mina, los visitantes empiezan a vivir un viaje espiritual a través del viacrucis, con un juego de luces que descubre la roca tallada y los túneles.

Catedral de Sal de Zipaquirá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

2. La Vega

Si lo que se busca es naturaleza y paisajes exuberantes, La Vega puede ser una de las mejores opciones. A menos de dos horas Bogotá, dependiendo la hora y punto de partida, este pueblo permite hacer senderismo, descubrir cascadas, pasear por quebradas, visitar lagunas y disfrutar del clima cálido y rural.

Entre sus sitios de interés se encuentran el Salto del Tabacal, una impresionante cascada que ofrece un entorno ideal para el ecoturismo, y el Parque Natural La Vega, ideal para actividades como el senderismo y la observación de aves, señala la Gobernación de Cundinamarca en su página web.

Experiencia panelera y del café en La Vega, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía de La Vega

3. Tobia

Ubicado a menos de dos horas de Bogotá, Tobia cautiva con su combinación de aventura y relajación. Allí es posible practicar diferentes deportes extremos en medio de montañas, ríos y cascadas escondidas en medio de una exuberante vegetación.

Es una opción perfecta para quienes buscan emociones fuertes o simplemente descansar en entornos que deslumbran con su belleza natural.

4. Suesca

Famoso por sus formaciones rocosas, rutas de escalada, paisajes de roca expuesta, miradores y senderos, este municipio también ofrece opciones de descanso y mucha naturaleza para quienes prefieren un ambiente más tranquilo para pasar este puente festivo.

Suesca, Cundinamarca | Foto: Cortesía - ProColombia

Lo que debería tener en cuenta para aprovechar al máximo estas cortas vacaciones

Antes de emprender el viaje, se recomienda verificar el estado de las vías y tráfico para elegir la mejor hora y ruta de salida. Planearlo en horas de la mañana le podría evitar largos trancones.

Aunque algunos tienen hoteles pintorescos, los glampings, cabañas rurales o casas de campo son otras opciones podrían aportar significativamente a la experiencia.