Suscribirse

Turismo

A pocos kilómetros de Bogotá: cuatro pueblos perfectos para disfrutar unas vacaciones cortas este puente festivo

Estos destinos forman parte del departamento de Cundinamarca y ofrecen una amplia lista de atractivos turísticos para crear recuerdos únicos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
10 de octubre de 2025, 7:03 p. m.
La Vega, Cundinamarca
Panorámica de La Vega, Cundinamarca | Foto: Cortesía - Alcaldía de La Vega

Si aún no tiene planes para este puente festivo de octubre, no se preocupe. Por fortuna, Bogotá es una ciudad rodeada de una gran diversidad de destinos que, gracias a su privilegiada ubicación geográfica, ofrecen escenarios mágicos para descansar, divertirse o vivir nuevas aventuras sin emprender viajes demasiado largos.

Así que si busca desconectarse de la rutina cerca de la capital colombiana, en el departamento de Cundinamarca podrá encontrar opciones ideales para escapadas de uno, dos días o un poco más. A continuación se mencionan cuatro sugerencias para aprovechar al máximo ese descanso.

Contexto: Perú Mucho Gusto Lima 2025, una cita imperdible para los amantes de la gastronomía de este país andino

1. Zipaquirá

A poco más de una hora de Bogotá, este municipio se destaca por su riqueza histórica y por albergar la famosa Catedral de Sal, una maravilla arquitectónica subterránea dentro de una mina de sal que ofrece una experiencia única en Colombia.

Al acceder a la mina, los visitantes empiezan a vivir un viaje espiritual a través del viacrucis, con un juego de luces que descubre la roca tallada y los túneles.

Reapertura Catedral de Sal de Zipaquirá con protocolos de bioseguridad en tiempos de la pandemia del coronavirus turismo en Cundinamarca en la semana de receso estudiantil turistas en Colombia
Catedral de Sal de Zipaquirá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

2. La Vega

Si lo que se busca es naturaleza y paisajes exuberantes, La Vega puede ser una de las mejores opciones. A menos de dos horas Bogotá, dependiendo la hora y punto de partida, este pueblo permite hacer senderismo, descubrir cascadas, pasear por quebradas, visitar lagunas y disfrutar del clima cálido y rural.

Entre sus sitios de interés se encuentran el Salto del Tabacal, una impresionante cascada que ofrece un entorno ideal para el ecoturismo, y el Parque Natural La Vega, ideal para actividades como el senderismo y la observación de aves, señala la Gobernación de Cundinamarca en su página web.

La Vega, Cundinamarca
Experiencia panelera y del café en La Vega, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía de La Vega

3. Tobia

Ubicado a menos de dos horas de Bogotá, Tobia cautiva con su combinación de aventura y relajación. Allí es posible practicar diferentes deportes extremos en medio de montañas, ríos y cascadas escondidas en medio de una exuberante vegetación.

Es una opción perfecta para quienes buscan emociones fuertes o simplemente descansar en entornos que deslumbran con su belleza natural.

4. Suesca

Famoso por sus formaciones rocosas, rutas de escalada, paisajes de roca expuesta, miradores y senderos, este municipio también ofrece opciones de descanso y mucha naturaleza para quienes prefieren un ambiente más tranquilo para pasar este puente festivo.

Los 5 destinos más emocionantes para hacer turismo de aventura en Colombia
Suesca, Cundinamarca | Foto: Cortesía - ProColombia
Contexto: Turismo musical en Bogotá: estos son los principales conciertos que se realizarán en octubre en la capital del país

Lo que debería tener en cuenta para aprovechar al máximo estas cortas vacaciones

Antes de emprender el viaje, se recomienda verificar el estado de las vías y tráfico para elegir la mejor hora y ruta de salida. Planearlo en horas de la mañana le podría evitar largos trancones.

Aunque algunos tienen hoteles pintorescos, los glampings, cabañas rurales o casas de campo son otras opciones podrían aportar significativamente a la experiencia.

Por último, es importante llevar ropa adecuada, según el clima y las actividades que se desean realizar. Además, es clave priorizar siempre prácticas sostenibles para contribuir con el cuidado de cada área natural.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asesinan a adulto mayor que se opuso a un atraco en Barranquilla: esto se sabe

2. Rafael Santos se pronunció en medio de la polémica de Lily Díaz y Dayana Jaimes; dio alerta

3. Estos son los 20 secuestrados israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás tras acuerdo de alto al fuego

4. Melania Trump: “Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida”

5. Horóscopo fin de semana del 10 al 13 de octubre: predicciones para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en CundinamarcaViajerospueblos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.