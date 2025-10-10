Turismo musical en Bogotá: estos son los principales conciertos que se realizarán en octubre en la capital del país

Bogotá, la capital colombiana, es reconocida como la Ciudad Creativa de la Música, distinción otorgada por la Unesco gracias a su diversidad cultural y a la fuerza de su escena artística.

“Durante todo el año, miles de turistas llegan a Bogotá para disfrutar de conciertos y festivales de gran formato. Solo para el concierto de Shakira, se registró la llegada de más de 24.000 visitantes, tanto de otras ciudades del país como del exterior. El Festival Estéreo Picnic 2025 atrajo más de 51.000 turistas, mientras que Rock al Parque 2024 reunió cerca de 38.000 visitantes que viajaron exclusivamente para vivir la música en vivo”, destaca la Alcaldía de la capital del país.

Y agrega: “Estas cifras demuestran el poder del turismo musical en Bogotá, un sector en constante crecimiento que impulsa la economía local, fortalece la oferta cultural y proyecta a la ciudad como una de las capitales musicales más importantes de América Latina”.

A continuación, algunos de los conciertos imperdibles de octubre, de acuerdo con información de la Oficina de Turismo de Bogotá:

• Eladio Carrión – 10 de octubre

El Movistar Arena será el escenario de una noche intensa con Eladio Carrión, quien presentará su Don Kbrn World Tour. El trap latino se toma Bogotá con una puesta en escena llena de energía, talento y autenticidad.

• Rod Stewart – 14 de octubre

El legendario cantante británico visitará Bogotá por primera vez con su gira One Last Time, con la que se despide de los escenarios tras una carrera de más de seis décadas. La cita con sus grandes éxitos será en el Movistar Arena el 14 de octubre.

Stewart es reconocido por haber sido vocalista de las bandas The Jeff Beck Group y Faces | Foto: Getty Images

• David Guetta – 17 de octubre

El famoso DJ y productor francés David Guetta aterriza en la capital con su nuevo espectáculo “The Monolith”, una experiencia de música electrónica que combina sus grandes éxitos con una importante producción visual.

El show se realizará el viernes 17 de octubre de 2025, a las 5:00 p.m., en el Coliseo MedPlus (Calle 80, kilómetro 1.5, vía a Cota).

• Santiago Cruz – 17 de octubre, Movistar Arena

El cantautor colombiano celebra su carrera con un concierto lleno de emotividad y grandes éxitos, acompañado por una orquesta y una propuesta visual envolvente.

• Skarface – 18 de octubre

Por primera vez en Colombia, la banda francesa de skapunk Skarface se presentará en el Boro Room de Bogotá. Con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación ha recorrido escenarios de Europa y Japón, consolidándose como una de las más respetadas del ska internacional.

• Andy Rivera – 18 de octubre

El artista pereirano se presentará en el Movistar Arenacon un show lleno de energía, romanticismo y ritmos urbanos.

Con su estilo característico que fusiona el pop y el reguetón, Andy Rivera promete una noche vibrante en la que interpretará éxitos como “Alguien me gusta”, “Espina de rosa” y “Monumento”. Un espectáculo cargado de emoción, luces y conexión con su público.

• Anuel AA – 24 de octubre, Movistar Arena

El exponente del trap latino regresa a la capital con su gira mundial. Sus temas de alto impacto y su puesta escénica hacen de esta cita una de las más esperadas del mes.

• Bubaseta & Friends – 25 de octubre, Movistar Arena

El referente chileno del rap alternativo se presenta junto a artistas invitados en una noche de ritmos urbanos, freestyle y mensaje social.

• Rauw Alejandro – 26, 27 y 28 de octubre, Movistar Arena

Tres fechas consecutivas con el astro del pop urbano puertorriqueño. Coreografías, luces y una producción futurista que marcará uno de los grandes espectáculos del año.

• Polo & Pan – 31 de octubre, Movistar Arena