Así es la ‘tierra del chandé’ en el Caribe colombiano, un destino con gran riqueza cultural e histórica

El departamento del Magdalena, ubicado en la costa caribe colombiana, es un destino con gran riqueza natural y cultural. Es reconocido especialmente porque en pocos kilómetros se puede pasar del nivel del mar a algunos de los picos costeros más altos del mundo.

Uno de sus municipios es San Sebastián de Buenavista, ubicado a 300 kilómetros de Santa Marta. Esta población tiene la particularidad de contar con el nombre más largo entre los municipios del país, con 24 letras.

Además, es conocida como la ‘tierra del chandé’. Este es un ritmo musical reconocido en la región, descrito como una mezcla de ritmos indígenas con música de origen africano, según señala la Radio Nacional de Colombia.

Historia

La Alcaldía del municipio señala que los primeros pobladores del territorio donde actualmente se ubica eran indígenas de la tribu chimila.

Estos indígenas habitaban la parte derecha del brazo de Mompox, en el río Magdalena. Esta zona comprende desde El Banco hasta el punto conocido como la Boca de Pinto, en lo que corresponde hoy al municipio de Santa Bárbara de Pinto.

Los chimilas fueron desterrados del territorio en el marco de la conquista española, liderada por Fernando de Mier y Guerra, y se establecieron al otro lado del río, en Menchiquejo, actual corregimiento del municipio de San Fernando, en el departamento de Bolívar.

Pese a su destierro, la Alcaldía destaca que en este sector del municipio se han encontrado “hallazgos representativos de los nativos de aquellos tiempos como ollas de barro, huesos y figuras indígenas que nos hacen remontar a esas épocas y que vislumbran un poco de lo que era la tribu que habitaba en San Sebastián de Buenavista”.

La población fue declarada municipio el 13 de diciembre de 1957, mediante un decreto del entonces gobernador, el teniente coronel Luis Millán Vargas.

San Sebastián de Buenavista Foto: Alcaldía de San Sebastián de Buenavista

Economía

San Sebastián de Buenavista es considerado un municipio con gran vocación agrícola y relevancia en la región. Los cultivos más destacados son los de naranja, maíz, yuca, fríjol, ajonjolí y mango. Adicionalmente, es importante la explotación de madera, la cual es utilizada en industrias de Barranquilla.

La ganadería bovina, ovina y porcina también ocupa un renglón importante en la economía del municipio.

En cuanto a sus lugares de interés, se destacan varios. Entre ellos se encuentran la Piedra de Bolívar, la Casa Museo Luis Guillermo Trespalacios, la plaza Santo Domingo y la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicadas en el centro de la población.