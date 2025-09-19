¿Cómo elegir el mejor calzado para viajar? Tres factores que debe tener en cuenta para evitar errores

Dentro de los muchos elementos indispensables que no pueden faltar en un equipaje de viaje, el calzado ocupa un lugar demasiado importante, ya que no se trata únicamente de un accesorio más, sino de un artículo decisivo que puede transformar por completo la experiencia del viajero.

Unos buenos zapatos no solo garantizan comodidad durante largas caminatas, recorridos urbanos o excursiones en la naturaleza, sino que también aportan seguridad y, en muchos casos, un toque de estilo.

Por esta razón, elegir el par de zapatos adecuado puede marcar la diferencia entre disfrutar plenamente de cada aventura o enfrentarse a incomodidades que pueden opacar la travesía.

Teniendo en cuenta esto, es esencial considerar estos tres factores útiles para evitar errores y escoger correctamente ese tipo de calzado adecuado para su próximo viaje.

El clima del destino es clave a la hora de elegir el calzado adecuado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Tipo de viaje

Si la nueva travesía consiste en realizar planes en medio de la naturaleza, lo mejor es escoger un tipo de calzado suave, pero al mismo tiempo de buen agarre y resistente, ya que en este tipo de experiencias se suele pasar por quebradas, charcos y senderos ecológicos.

No obstante, si se trata de una escapada urbana, unos zapatos cómodos e incluso sandalias podrían funcionar muy bien. Es decir, lo importante es determinar qué actividades se desean realizar para elegir acorde a ello.

2. Clima del destino

Este es otro factor determinante al momento de elegir el calzado adecuado. En ambientes cálido, lo más recomendable es optar por materiales ligeros y transpirables que permitan una adecuada ventilación del pie, evitando la acumulación de sudor y el sobrecalentamiento.

En cambio, si se trata de destinos con clima frío o lluviosos, resulta conveniente priorizar la impermeabilidad, el aislamiento térmico y suelas con propiedades antideslizantes para mayor seguridad y comodidad en terrenos húmedos o resbaladizos, señala el portal Viajes Nara.

Una ubicación estratégica le puede ayudar a solucionar el desorden en el equipaje | Foto: Getty Images

3. Espacio en la maleta

Para nadie es un secreto que el calzado es uno de los elementos que más ocupa espacio en la maleta. Debido a esto, es importante tener presente siempre opciones versátiles que se puedan combinar con varios conjuntos o atuendos.