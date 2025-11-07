¿Cómo llegar y qué hacer en la Catedral Primada de Colombia? Esto es lo que debe saber

Este 2025 Bogotá estrenó un nuevo mirador en la Catedral Primada, una joya arquitectónica ubicada en pleno centro histórico de la ciudad que abrió su torre norte para que turistas y ciudadanos puedan disfrutar una mirada distinta del paisaje que la rodea.

Aunque este espacio permaneció cerrado al público durante siglos, según informó la Alcaldía de Bogotá en su página web, ahora se ha convertido en una parada obligada para quienes desean redescubrir el centro histórico, esta vez, desde las alturas.

La Catedral Primada se encuentra ubicada exactamente en la Plaza de Bolívar. Su construcción, de acuerdo con datos registrados en la plataforma Visit Bogotá, data del año 1972.

No obstante, a lo largo del tiempo ha sido restaurada e intervenida en diversas ocasiones. El templo actual fue diseñado por el fraile capuchino español Domingo de Petrés, quien le dio su característico estilo neoclásico.

Gracias a su invaluable legado histórico, arquitectónico y cultural, esta edificación fue declarada Monumento Nacional el 11 de agosto de 1975, consolidándose como uno de los lugares más emblemáticos del centro histórico de la capital y sede del cardenal de Bogotá.

Adicionalmente, su relevancia religiosa fue reconocida por el papa León XIII, quien el 7 de noviembre de 1902 le otorgó el título honorífico de Primada de Colombia, y más tarde, el 25 de mayo de 1907, el de Basílica.

Su nombre oficial es Basílica Metropolitana de Bogotá Catedral Primada de Colombia. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Bogotá

¿Cómo llegar?

A este sitio turístico se puede llegar en Transmilenio, bajándose en la estación Museo del Oro. Desde este punto se debe caminar aproximadamente unas cinco cuadras hacia el sur por la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde se eleva como un majestuoso templo que capta la atención a simple vista.

Así es posible visitar el mirador de la Catedral Primada de Colombia en Bogotá

Para visitar el nuevo mirador que ofrece la Catedral Primada de Colombia en Bogotá, se debe hacer una inscripción previa a través de la página del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Allí se habilita un formulario en fechas clave anunciadas por la misma entidad a través de sus redes sociales y cuenta con cupos limitados.

Con este nuevo punto de interés, se espera que más visitantes de la ciudad se animan a conocerla desde un ángulo pocas veces visto, en una de las edificaciones más emblemáticas del país.