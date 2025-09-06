Esta es la ruta imperdible de las cinco mejores iglesias en Bogotá: horarios y ubicación

Bogotá, capital de la República de Colombia, está sumergida entre historia y tradición, pero además, está marcada por la espiritualidad y espacios religiosos.

Esta ciudad está cubierta entre templos, catedrales, basílicas e historias alrededor del pasado y el presente de lo que ha vivido Bogotá durante 487 años.

Ruta religiosa

Catedral Primada de Colombia

Una de las más antiguas iglesias de Bogotá es la Basílica Metropolitana de Bogotá, Catedral Primada de Colombia, construida en el año 1972, que se encuentra ubicada en la Plaza de Bolívar.

En este templo, que fue declarado Monumento Nacional gracias a su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, el 11 de agosto de 1975, opera el cardenal de Bogotá.

Esta iglesia queda en la carrera 7a # 10-40 y para quienes deseen visitarla hay misas de lunes a sábado a las 12:00 m, y los domingos de 10:30 a. m. y 12:00 m.

Catedral Primada de Colombia en la Plaza Bolívar, Bogotá. | Foto: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Santuario Nacional Nuestra Señora del Carmen

En las inmediaciones de la Catedral Primada y la Plaza de Bolívar en Bogotá se encuentra el Santuario Nacional Nuestra Señora del Carmen, construido en 1938.

Esta iglesia fue diseñada por el arquitecto italiano Giovanni Buscaglione, quien quiso exaltar su infraestructura con un estilo gótico florentino con detalles bizantinos y árabes.

El templo se encuentra en la carrera 5 # 8-36 y tiene misas de lunes a viernes de 7:00 a. m., 12:00 m., sábados de 7:00 a. m y domingos de 7:00 a. m., 10:00 a.m. y 12:00 m.

Santuario de Nuestra Señora del Carmen Desde Bogotá, Colombia | Foto: Getty Images

Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves

En la localidad de Santa Fe, en el corazón de Bogotá, preside el segundo templo más antiguo de la ciudad, el cual se ha convertido en una atracción turista que tuvo como nombre “el camino Real a Tunja” y antes “el camino de la sal”.

Actualmente, se conoce como Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, que fue construida en 1568 y en 1917 sufrió graves afectaciones tras el terremoto de ese año.

Por lo tanto, el templo tuvo que ser reconstruido recuperando su diseño bizantino, consecuente con la arquitectura religiosa del periodo republicano en ese entonces.

Esta iglesia la pueden encontrar en la carrera 7 con calle 20. Las misas son de lunes a viernes: 12:00 m. y 1:00 p. m. Sábados y festivos: 12:00 m. Domingos: 8:00 a. m., 10:00 a. m., 11:30 a. m. y 1:00 p. m.

Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves | Foto: Tomada de página web: visitbogota

Virgen de la Inmaculada Concepción - Cerro de Guadalupe

En lo alto de la montaña, en el kilómetro 8 vía Choachí (Cundinamarca), se encuentra el Cerro de Guadalupe, donde reposa la iglesia de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá.

Quienes desean visitar este lugar deber tomar la avenida Circunvalar y luego la vía hacia el municipio de Choachí. A la altura del kilómetro 6.7 encontrarán un desvío a mano derecha, señalizado, que los llevará hasta el santuario.

Las misas son únicamente los domingos: 9:00 a. m., 10:30 a. m. y 12:00 m. Primer Domingo del mes: las 8:00 a. m.- 10:00 a. m. y 12:00 m.

La Virgen María en el cerro de Guadalupe | Foto: Redes sociales Alcaldía de Bogotá

Santuario del Señor Caído de Monserrate

En otro cerro justo en la carrera 2 este # 21-48, se encuentra la subida a la Basílica Santuario del Señor Caído y Nuestra Señora de Monserrate, una tradicional atracción turista.

Desde este lugar podrán disfrutar de una panorámica de Bogotá de norte a sur. Podrán subir al cerro por medio del funicular, en teleférico o senderismo.

Las eucaristías son: lunes, miércoles y jueves: 10:00 a. m. y 12:00 m. Sábados: 8:00 a. m., 10:00 a. m., 12:00 m. y 2:00 p. m. Domingos: 6:30 a. m., 8:00 a. m., 9:30 a. m., 11:00 a. m., 12:30 m. y 2:30 p. m. Festivos: 8:00 a. m., 10:00 a. m., 12:00 y 2:00 p. m.