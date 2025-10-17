Egipto, en conteo regresivo para presentar su nueva maravilla del mundo: Las fotos, los videos y los datos del Gran Museo Egipcio

Egipto por fin inaugurará el Gran Museo Egipcio. La esperada inauguración tendrá lugar el primero de noviembre de 2025. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó que El Gran Museo Egipcio (GEM) es un proyecto cultural-arqueológico de gran escala, concebido para ser el museo de antigüedades más grande dedicado a una sola civilización.

Sus objetivos incluyen conservación y restauración del patrimonio, exhibición de artefactos antiguas (incluyendo el conjunto completo de Tutankamón), difusión cultural, educación patrimonial, apoyo al turismo y fortalecimiento de la relevancia internacional de Egipto.

En este lugar, los egiptólogos y, en general, cualquier persona que visite el Gran Museo Egipcio, podrá ver juntos los tesoros de Tutankamón, hecho que no se registra desde que Howard Carter, egiptólogo inglés, descubrió la tumba de Tutankamón, el 4 de noviembre de 1922. Serán más de 5.000 piezas juntas, únicamente de este faraón egipcio, uno de los más famosos del mundo.

La entrada al Gran Museo Egipcio, en Giza (Egipto) | Foto: Foto del Servicio de Información del Estado de Egipto

El Gran Museo Egipcio está ubicado en la meseta de Giza, a dos kilómetros de las Pirámides de Giza, la única de las siete maravillas del mundo antiguo que se mantiene en pie y que sigue sorprendiendo a quienes las conocen.

Una vista del Gran Museo Egipcio, ubicado cerca de las Pirámides de Giza, en Giza, Egipto, el 14 de octubre de 2025. El museo, terminado después de 18 años de construcción, alberga miles de artefactos que abarcan desde la prehistoria hasta los períodos faraónico y romano. Conocido como el museo más grande del mundo dedicado al patrimonio de un solo país, también incluye salas de exposiciones, un museo para niños, un centro de conferencias y áreas de conservación. Fareed Kotb / Anadolu (Foto de Fareed Kotb / Anadolu vía AFP) | Foto: Anadolu via AFP

Según se informó, el área construida del museo para exposiciones es de 45.000 metros cuadrados, mientras que el resto de las instalaciones complementarias incluye biblioteca especializada, centro de conferencias, laboratorios de restauración, restaurante, tiendas, parque del museo, estacionamientos, entre otros servicios.

EGIPTO. EL CAIRO. GRAN MUSEO EGIPCIO (GEM). LA ESCALERA PRINCIPAL ALOJA CIENTOS DE ESTATUAS ANTIGUAS. (Foto de Antoine LORGNIER / SÓLO EL MUNDO / Sólo Francia vía AFP) | Foto: Only France via AFP

Entre las múltiples atracciones, que concentran la expectativa mundial, están más de 100.000 objetos arqueológicos de las eras faraónica y grecorromana. También contará con una sala dedicada a los hallazgos hechos en Al-Assasif, o El-Assasif, una zona del antiguo Egipto que hoy se conoce como Luxor.

EGIPTO. EL CAIRO. LA ENTRADA DEL NUEVO GRAN MUSEO EGIPCIO (GEM) CON LA PUERTA EN FORMA DE PIRÁMIDE Y LA ESTATUA DE RAMSES II. (Foto de Antoine LORGNIER / SÓLO EL MUNDO / Sólo Francia vía AFP) | Foto: Only France via AFP

La Estatua de Ramsés II estará en el vestíbulo principal, de manera que será una de las atracciones y monumentos más visibles.

Vista de la estatua de Ramsés II en el vestíbulo de entrada del Gran Museo Egipcio, en El Cairo, gobernación de El Cairo, en el norte de Egipto, el 12 de octubre de 2025. La ceremonia de inauguración del Gran Museo Egipcio será el 1 de noviembre de 2025. | Foto: Hans Lucas via AFP

El Museo Egipcio por fin verá la luz, su inauguración, afectada por hechos políticos y desfinanciación, además de otras coyunturas, durante 23 años. Finalmente, el primer ministro Mostafa Madbouli anunció que la apertura oficial será el primero de noviembre de 2025.

Antes de la apertura oficial, hubo una apertura parcial, desde el 16 de octubre de 2024, donde se permitía al público acceso limitado a ciertas galerías principales, el atrio, la gran escalera, entre otras áreas. GEM, como se le conoce de manera abreviada, ganó el Versailles International Prize como uno de los siete museos más bellos del mundo en 2024, en reconocimiento a su diseño arquitectónico.

Los visitantes pasan junto a colosales estatuas del antiguo Egipto a lo largo de la Gran Escalera del Gran Museo Egipcio en Giza el 15 de octubre de 2024. (Foto de Khaled DESOUKI / AFP) | Foto: AFP

La firma “Hengan Bing” ganó el concurso de diseño arquitectónico. La firma Atelier Buchner se encargó del diseño de las exhibiciones y la construcción estuvo a cargo de Orascom Construction Industries y la empresa Besix.

Su web

En el marco de los preparativos intensivos para la esperada inauguración del Gran Museo Egipcio el primero de noviembre de 2025, el Ministerio de Turismo y Antigüedades lanzó el nuevo sitio web oficial del museo, que actúa como un portal digital integral que permite a los visitantes conocer la visión, la misión, la historia de su creación, sus socios y su Consejo de Administración, además de toda la información sobre los eventos, servicios y experiencias únicas que ofrece.

La web del Gran Museo Egipcio | Foto: GME

El sitio web incluye secciones interactivas que informan a los visitantes sobre cómo llegar al museo, los distintos medios de transporte, los detalles y horarios de visita, así como la posibilidad de reservar y comprar entradas en línea de manera fácil y segura. También presenta información sobre la zona comercial, que cuenta con una distinguida selección de restaurantes, cafeterías, tiendas y jardines.

La sección “Ocurre ahora” ofrece las últimas noticias, conferencias y exposiciones temporales del museo, mientras que la sección dedicada a las colecciones arqueológicas destaca los principales tesoros faraónicos y piezas únicas. Además, proporciona información completa sobre el Centro de Conservación y Restauración de Antigüedades del museo. El visitante puede explorar la experiencia completa que ofrece el museo, que incluye el Museo Infantil, el Centro Educativo, el Centro de Artes y Oficios, así como la guía de accesibilidad y detalles sobre la experiencia de realidad mixta y virtual, la más avanzada de la región.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, explicó que el lanzamiento del nuevo sitio web representa el primer paso en el recorrido del visitante hacia el Gran Museo Egipcio, ya que le permite descubrir las experiencias excepcionales y variadas que ofrece el museo, planificar su visita con antelación y elegir las actividades que más le interesen, además de interactuar previamente con el contenido del museo antes de visitarlo.

El ministro subrayó que esta iniciativa contribuye a reforzar el movimiento turístico y a promover tanto el museo como el destino turístico egipcio, constituyendo un modelo de cómo la tecnología puede potenciar la experiencia cultural y turística al mismo tiempo.

Por su parte, Ahmed Ghoneim, director ejecutivo de la Autoridad del Gran Museo Egipcio, señaló que el lanzamiento del sitio refleja el espíritu de colaboración estratégica sobre el que se sustenta el museo, resultado del trabajo conjunto entre equipos locales e internacionales, en particular el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información y la empresa Microsoft. Añadió que esta iniciativa marca un nuevo paso en el camino del museo hacia la creación de una experiencia museística global que combina autenticidad e innovación tecnológica.

Asimismo, Mohamed Shaaban, asistente del ministro para servicios digitales, afirmó que el diseño del sitio web del Gran Museo Egipcio cumple con los más altos estándares de eficiencia y facilidad de uso, tanto en su interfaz como en la experiencia digital del visitante. Indicó que este diseño busca facilitar el acceso del público a la información y servicios del museo, en consonancia con las tecnologías más avanzadas del mundo, reflejando así el prestigio del museo como uno de los mayores del patrimonio arqueológico a nivel global.

El gobierno egipcio espera que el Gran Museo Egipcio (GEM) permita la llegada de 30 millones de turistas de aquí el año 2028, el doble de los que alcanzaron en 2024, cuando al país llegaron 15 millones de turistas.