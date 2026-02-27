El departamento del Tolima es una zona del país en la que la naturaleza y la tradición se combinan de manera armónica. Su oferta contempla desde las cumbres del Nevado del Tolima, ideal para los amantes del senderismo y el montañismo; hasta los paisajes rurales llenos de cafetales y ríos cristalinos.

Es un departamento que, además, enamora por su riqueza cultural y gastronómica. Tradiciones como el Festival Folclórico Colombiano llenan de música y danza sus calles, mientras que platos típicos como la lechona tolimense y el tamal reflejan el sabor de su identidad.

Así las cosas, este territorio es una buena opción para visitar y uno de los destinos que resulta imperdible es Cajamarca, un lugar con variedad de encantos que vale la pena descubrir y conocer.

Es conocido como ‘la despensa agrícola de Colombia’, gracias a su importante producción agropecuaria del cañón de Anaime y también por su cercanía a Ibagué, según información de la Gobernación del Tolima.

Cajamarca es uno de los destinos ideales para visitar en el Tolima. Es la puesta del entrada al Eje Cafetero. Foto: Gobernación del Tolima/API.

Uno de los productos que se cultiva allí es la arrachacha, a la cual se le rinde honor con fiestas que se llevan a cabo, generalmente, a finales de octubre.

Para tal fin se realizan preparaciones típicas y el turista puede disfrutar de verbenas populares, cabalgata infantil, muestras culturales y artesanales, la gran cabalgata arracachera que parte desde Anaime hasta Cajamarca, desfile y concurso del carrao, mercados campesinos, conciertos musicales y casetas populares, precisa la mencionada fuente.

Interés turístico

Cajamarca está cerca de dos de importantes atractivos turísticos, los cuales se ubican en el Parque Nacional de Los Nevados: El volcán Cerro Machín y cerca de este, pero en Villa Restrepo, el Nevado del Tolima.

El volcán Machín está ubicado a siete kilómetros de la cabecera municipal de Cajamarca y a 17 de Ibagué. Es un volcán activo y se encuentra a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar. Allí es posible realizar turismo de aventura y naturaleza, destacando el avistamiento de especies, senderismo y ciclismo de montaña.

Cajamarca es un destino cercano a Ibagué, capital del Tolima. Foto: Guillermo Torres

En la vía que conduce a este llamativo lugar se encuentran las Termales de Toche, un sitio para disfrutar de aguas naturales, en medio de su exuberante naturaleza, que lo convierten en un paraíso inolvidable. En el camino hacia allí, los viajeros se encuentran con un árbol de muchos años de edad del cual caen hilos de musgo llamado las barbas de san José.

Cajamarca es un destino con un clima promedio de 19 grados centígrados; en la noche la temperatura baja y hace mucho frío y, si es época de verano, en las tardes hace bastante calor y, en el casco urbano, los viajeros se encuentran con el Parque Santander y la Iglesia San Miguel de Perdomo, dos lugares imperdibles de conocer en esta población tolimense.