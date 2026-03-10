Cundinamarca se ha consolidado como un destino atractivo por su gran variedad de paisajes naturales, pueblos con encanto y actividades de aventura. De igual forma, cuenta con una gran riqueza cultural e histórica. Lugares como Zipaquirá y Guatavita, entre muchos otros, conservan arquitectura colonial, plazas tradicionales y mercados locales.

La gastronomía es otro de sus atractivos, lo que convierte al departamento en un lugar perfecto para hacer planes diferentes y conocer de cerca sus tradiciones y costumbres.

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Este departamento alberga 116 municipios y uno de ellos está ubicado al oriente de Bogotá, a menos de dos horas de la capital. Se trata de Fómeque, conocido como “el bosque de los zorros”, un destino que se caracteriza por encontrarse rodeado de una exótica vegetación donde habitan cientos de especies animales y especies de flora, según información de la Gobernación de Cundinamarca.

La iglesia Inmaculada Concepción de Fómeque. Foto: Alcaldía de Fómeque/API.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, este municipio cundinamarqués destaca por sus imponentes montañas y su variedad de ecosistemas. Ofrece paisajes de páramo, lagunas cristalinas y bosques altoandinos que conectan a los viajeros con la magia de la biodiversidad. Además, una gran extensión de su territorio hace parte del Parque Natural Chingaza, una de las joyas ecológicas con las que cuenta el departamento.

La información oficial indica que en Fómeque hay rutas ecológicas, alojamientos, transporte y servicios y todo tipo de actividades que permiten vivir experiencias inolvidables.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que es reconocido por su riqueza natural y es ideal para el turismo de aventura

La Guía Turística del municipio muestra que, gracias a su riqueza natural y cultural, este destino es ideal para llevar a cabo actividades al aire libre como senderismo, aviturismo y biciturismo, convirtiéndose en un lugar privilegiado para quienes buscan tener espacios de contacto con la naturaleza, en donde es posible apreciar imponentes paisajes.

Es una tierra en la que los viajeros pueden descubrir los mejores lugares para el descanso, la aventura y el encuentro con la cultura campesina que se mantiene en cada rincón del municipio.

Parque de Chingaza, uno de los atractivos naturales para visitar en Fómeque. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Otro de los atractivos es su gastronomía, que tiene diversidad de platos típicos que vale la pena saborear. Dentro de sus preparaciones están el pan y las arepas de sagú, el amasijo de harina de maíz, la sopa de maíz, los envueltos de mazorca y los tamales, entre otros.

¿Qué se puede hacer allí?

Además del Parque de Chingaza, que es ideal para los aventureros y los amantes de la naturaleza, otros sitios para no perderse son, por ejemplo, el Alto de las Cometas, el Alto de las Tres Cruces y el Alto de Muscua, por donde es posible realizar caminatas ecológicas, apreciar la panorámica del municipio y tomar fotografías, entre otras actividades relacionadas con el ecoturismo.

El municipio de Cundinamarca que tiene un tesoro natural único: un bosque de palmas de cera inexplorado, a tres horas de Bogotá

De igual forma, es posible conocer la Capilla de La Unión, la cual se encuentra de ida hacia el casco urbano de Fómeque; la Parroquia de La Inmaculada Concepción, ubicada en la plaza central del pueblo; y el parque Jesús Maestro, que son sitios de interés en la cabecera municipal.