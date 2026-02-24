Turismo

El encantador pueblo antioqueño rodeado de quebradas, páramos y cerros, a dos horas y media de Medellín

Este destino está en el occidente del departamento.

Redacción Turismo
24 de febrero de 2026, 5:32 p. m.
Este municipio está en el occidente de Antioquia
Este municipio está en el occidente de Antioquia Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Antioquia es uno de los destinos preferidos por los turistas. Está dividido en nueve subregiones en las que alberga sus 125 municipios, y una de ellas es el occidente, una zona en la que abundan las fincas de recreo, que se combinan con la bella arquitectura de sus pueblos, entre ellos Santa Fe de Antioquia, que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Es una zona de ancestro indígena. En sus municipios habita una buena parte de las comunidades indígenas que hay en esta zona del país, organizadas en resguardos a lo largo del territorio.

El pueblo de Antioquia que tiene nombre de conquistador, un destino reconocido por su variedad de cuerpos de agua y bellos paisajes

Esta subregión tiene 19 municipios y uno de ellos es Liborina, al que se le conoce como ‘tierra de Contrastes’, apelativo que se le otorga debido a sus hermosos paisajes que varían desde el bosque seco tropical en la parte baja junto con el bosque alto andino en la parte alta.

Liborina, Antioquia
Liborina tiene diversidad de encantos naturales. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Este es uno de los escenarios antioqueños en los que se desarrollan distintos climas, temperaturas y productos agropecuarios, por lo que resulta especialmente interesante para quienes deciden conocerlo y vivir una experiencia diferente.

Son varios los atractivos que se pueden apreciar en este destino del occidente antioqueño. Uno de ellos es el Pueblo de las Plazas, un referente dentro de la comunidad, puesto que se compone de tres plazas principales: Plaza Simón Bolívar, de las Misericordias y de la Independencia.

Para los amantes de la naturaleza están encantos como la Quebrada Juan García, que se ha consolidado como uno de los principales cuerpos de agua que baña al municipio. Otras quebradas como La Porquera y la Venta desembocan allí.

A menos de 2 horas de Medellín: el pueblo antioqueño considerado un lugar mágico para vivir nuevas aventuras en bicicleta

Una opción más es el Cerro de la Cruz, que cuenta con múltiples caminos ecológicos para acceder de manera sencilla, con el fin de brindar una buena experiencia al aire libre.

Así mismo, está el Páramo Santa Inés, donde se aprecia una amplia diversidad de fauna y flora, por lo que es uno de los grandes encantos de este municipio, que ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados y está a dos horas de Medellín.

Liborina, Antioquia
Liborina es un pueblo de contrastes. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Un poco de historia

De acuerdo con el portal Corregimientos de Antioquia, las tierras que hoy componen este municipio estuvieron habitadas al momento de la conquista por comunidades Nutabes y Tahamíes.

Liborina se fundó el 7 de marzo de 1832, meses después se realizaron los trámites para la creación de la parroquia y su escisión de Sacaojal (Olaya). Fue erigido municipio en el año de 1833, cuando el entonces gobernador de Antioquia ordenó la creación del municipio en los terrenos del actual con el nombre Liborina, para honrar la memoria del expresidente de Colombia Liborio Mejía, héroe de la independencia de estas tierras.

