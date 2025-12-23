Una de las subregiones de Antioquia es el Magdalena Medio, conformada por seis municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. Este territorio se ha convertido en un nodo de conexión entre diferentes regiones por medio terrestre, con carreteras y vías férreas, además de fluvial.

En esta subregión se destacan actividades como la minería: la explotación carbonífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles, además del cultivo de la palma de aceite y las actividades ganaderas.

Uno de los municipios para tener en cuenta y que ofrece diversidad de posibilidades para visitar es Maceo, al que se le conoce como ‘Lindo Rincón Tropical’, un municipio rodeado de hermosos paisajes y casas que conservan una arquitectura colorida y variada.

Los viajeros que decidan visitar este destino, que está a solo dos horas de Medellín y ofrece una temperatura de 24 grados centígrados, tienen la oportunidad de vivir experiencias relacionadas el cultivo y procesamiento del cacao, la siembra de plátano y la cría de peces.

Maceo es un municipio antioqueño ubicado en el Magdalena Medio. Foto: Getty Images

Maceo se ha consolidado, con el paso de los años, como referente en la industria cacaotera, logrando resaltar en el mapa colombiano gracias a sus riquezas en oro y caliza, una industria heredada de los aborígenes que allí habitaban.

El portal Puebliando por Antioquia indica que este es un pueblo pequeño y su parque es como una fonda caminera para los viajeros. “El Cristo de su templo tiene una historia milagrosa, referente a que alguna vez sudó, la misma que cada habitante de Maceo está dispuesto a contarles con detenimiento a los turistas”, precisa este sitio web.

En el área rural se encuentran diversidad de cuevas y cavernas, las cuales muestran la importancia de la naturaleza y la oferta que tienen estas tierras para los visitantes.

Sitios de interés

Algunas de las cuevas que los viajeros encuentran en Maceo son, por ejemplo, la Guardasol, cuya principal diferencia frente a otras en la zona, es que esta es de origen fluvial y posee una conducción de agua forzada, lo que hace que se deba tener una magnífica experiencia si al viajero le gusta la aventura.

Maceo tiene construcciones de tipo colonial. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Otro lugar de interés es la cueva La mano poderosa. Según el portal Turismo Antioquia Travel, este lugar hace parte de los Recursos Naturales del Cañón del Río Alicante y cumple con características patrimoniales, puesto que en su interior se pueden observar pictografías antropomorfas, zoomorfas parietales y cenitales con técnica de carboncillo monocromático de tono negro. A estas se suma la Cueva del Indio y las Cavernas del Tigre y Monterrey, cada una de ellas con diversos atractivos para conocer.

En cuanto a fuentes hídricas, está el río alicante, un cuerpo de agua que abarca desde el municipio de Maceo hasta Puerto Berrio, siendo uno de los lugares con mayor diversidad en el territorio colombiano. Es la experiencia natural perfecta para quienes gozan de la pesca natural.