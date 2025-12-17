El municipio del suroeste antioqueño que se consolida como un destino imperdible en Navidad este 2025

Antioquia es un destino que enamora durante la temporada navideña en Colombia. Los viajes a este departamento en Navidad son una oportunidad para descubrir sus pueblos con una magia especial entre calles y sitios turísticos iluminados.

Además, en cada uno de estos destinos se vive una celebración diferente, marcada por una variada oferta cultural que resalta sus tradiciones, brindando actividades ideales para disfrutar en familia en escenarios llenos de encanto.

Uno de esos municipios que se consolida como destino imperdible en Navidad este 2025, se encuentra localizado en el suroeste antioqueño y es conocido por albergar el pesebre costumbrista más grande del mundo.

Este pintoresco pueblo es Venecia, situado a aproximadamente 58,5 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de menos de dos horas.

Así se vive la magia de la Navidad en Venecia, Antioquia

En esta encantadora población de Antioquia, la tradición, naturaleza y cultura cafetera se mezclan de manera perfecta para ofrecer una celebración navideña totalmente auténtica, en medio de hermosos paisajes verdes y bajo la imponente presencia del Cerro Tusa, conocida como la pirámide natural más alta del mundo.

Allí, el ambiente festivo llega con el Festival Parrandero, la Feria Equina y una variada programación que se complementa con su tradicional alumbrado navideño, destaca el medio local Telemedellín.

A este encanto se suma uno de sus mayores orgullos: el pesebre costumbrista más grande del mundo, poseedor de un récord mundial, donde personajes míticos y escenas de la vida cotidiana recrean la identidad y las tradiciones locales, convirtiéndose en una parada imperdible para propios y visitantes.

Esta obra, creada por el arquitecto veneciano Luis Fernando Betancur, está compuesta por más de 3.000 figuras y elementos icónicos como la Torre de Babel.

La magia de la Navidad en Venecia, Antioquia Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Municipal de Venecia - Antioquia / API

Así que si está pensando en viajar, pero aún no sabe qué destino elegir ni qué planes hacer, Venecia podría estar en su lista de opciones, ofreciendo una experiencia distinta, lejos del afán que se siente en las grandes ciudades y más cerca de esos hermosos paisajes donde es posible conectarse con el campo y la naturaleza.

En este municipio antioqueño, los viajeros tienen la posibilidad de conectarse con la esencia de la Navidad, la cultura y la alegría, mientras disfrutan de la calidez de su gente, sus atractivos naturales imponentes y de gran belleza, así como ese espíritu festivo que se apodera del territorio y que se puede percibir al recorrer cada uno de sus rincones.