A tres horas de Medellín: este es el pueblo que tiene el pesebre costumbrista más grande del mundo

Este pesebre rompió récord Guinness y se consolida como una obra que mezcla tradición, historia y mitos colombianos.

Redacción Turismo
4 de diciembre de 2025, 8:49 p. m.
Venecia, Antioquia
Venecia es una de las joyas de Antioquia. | Foto: CORTESIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Si todavía no conoce el pesebre costumbrista más grande del mundo que está en Colombia, a continuación podrá descubrir el destino en el que se encuentra localizado — a apenas tres horas de Medellín —, donde se ha convertido en uno de los principales atractivos para las familias en época de Navidad.

Esta obra, que mezcla tradición, historia y mitos colombianos, está situada en el municipio de Venecia, a unos 58,5 kilómetros de la capital antioqueña, en la subregión suroeste del departamento.

Fue reconocido por Guinness World Records como el más grande del mundo en su categoría, sin embargo, este pesebre artesanal no solo deslumbra por su tamaño, sino por los personajes y escenas que lo componen, muchas de ellas inspiradas en la historia y la cultura popular de Colombia.

De acuerdo con el medio local Mi Oriente, cuenta con 365 metros cuadrados de extensión y 2.133 bombillos que iluminan cada detalle, invitando a sus visitantes a realizar un recorrido por algunos de los personajes más significativos de la espiritualidad y la mitología colombiana.

Este 2025, según indica la misma fuente, la estructura espera recibir cerca de 20.0000 visitantes durante la temporada decembrina, presentando una integración de figuras como la Madre Laura, la Llorona, el Beato Jesús Aníbal Gómez y la Madremonte en un escenario que va más allá del relato bíblico tradicional.

Detalles que sorprenden por su combinación de fe, cultura y creatividad

A su tamaño y los icónicos personajes que lo conforman, se suman unos detalles muy especiales que sorprenden a los viajeros, como la ubicación estratégica de cada pieza que da cuenta de su simbolismo y significado dentro del pesebre.

Por ejemplo, la Santa Laura se encuentra en un espacio acompañada de comunidades indígenas, representando su labor misionera. Por su parte, el beato Jesús Aníbal Gómez, se encuentra haciendo alusión al momento previo a su fusilamiento en plena guerra civil española.

La Llorona, en cambio, aparece deambulando entre árboles y sombras; y la Madremonte se ve en medio de la vegetación, atenta y firme, como guardiana ancestral de la naturaleza.

Esta obra fue elaborada por Luis Fernando Betancur, oriundo de Venecia, un arquitecto que cada año realiza esta tradición del pesebre. Sobre su montaje, Radio Nacional de Colombia indica que dura un mes, tiempo en el que se busca mezclar elementos tradicionales, recreaciones históricas y relatos orales que forman parte de la identidad antioqueña.

Debido a esto, para los habitantes de este encantador municipio antioqueño, el pesebre se ha convertido en un atractivo cultural que impulsa el turismo y destaca el valor de las expresiones comunitarias, brindando una oportunidad de contagiarse de la magia de la Navidad que transmite.

