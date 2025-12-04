El turismo astronómico, o astroturismo, atrae por ofrecer experiencias únicas de observación del cielo nocturno en lugares con baja contaminación lumínica, permitiendo contemplar estrellas, planetas y galaxias desde una perspectiva que causa gran asombro y despierta muchas curiosidades.

Sin embargo, para vivir aventuras mucho más auténticas en la práctica de este tipo de turismo, desde el portal GHL Hoteles comparten una serie de consejos clave para sacar el máximo provecho de una próxima aventura bajo las estrellas.

1. Verificar destinos y temporadas ideales

Antes de planificar el viaje, es fundamental investigar sobre el destino elegido y las mejores temporadas para la observación. Los desiertos, las montañas y las zonas rurales suelen ofrecer cielos más despejados y menos contaminación lumínica, aspectos que los convierten en destinos ideales para vivir este tipo de experiencias.

Sin embargo, se pueden presentar algunas épocas del año específicas, que pueden ofrecer mejores condiciones de visibilidad debido a la menor humedad en el aire.

2. Revisar el calendario astronómico

Así es posible conocer con anticipación los eventos astronómicos que se presentarán durante año, junto con sus fechas, horarios y los destinos recomendados para observarlos.

Entre esos eventos hay eclipses, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias, fenómenos que siempre despiertan la curiosidad de los amantes del cosmos.

En el Desierto de la Tatacoa se puede hacer turismo astronómico por su ambiente libre de contaminación lumínica. | Foto: Recorre Colombia - Ministerio de Industria y

3. Empacar el equipo especial

Dependiendo el tipo de fenómeno astronómico que se presente, es importante llevar el equipo especial para verlos con precaución. Algunos elementos esenciales son gafas, telescopio y aplicaciones móviles que pueden servir para identificar constelaciones y objetos celestes.

4. Consultar las condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas son clave para la observación astronómica. Por eso, es fundamental revisar los pronósticos del tiempo y usar aplicaciones que monitoreen la nubosidad y la visibilidad.

De esta manera, es posible programar con anticipación el momento y lugar más adecuados para disfrutar cualquier fenómeno.

5. Elegir un lugar con baja contaminación lumínica

En este contexto, los destinos más recomendados son aquellos que se encuentran alejados de las ciudades y otras fuentes de luz artificial.

Para elegir el mejor, existen mapas y aplicaciones que muestran los niveles de contaminación lumínica, lo que ayuda a identificar pronto la mejor opción.

6. Respetar el entorno natural

El turismo astronómico está estrechamente ligado al cuidado del medioambiente, por lo que se recomienda no dejar residuos en los lugares visitados, respetar la vida silvestre y seguir las indicaciones locales de conservación.