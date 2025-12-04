La capital antioqueña se ha consolidado como uno de los destinos más llamativos para visitar en Colombia, gracias a su amplia oferta, su clima agradable y los encantos culturales y naturales de los que se puede disfrutar en familia.

Medellín cuenta con atractivos que combinan diversión, aprendizaje y naturaleza y para los más pequeños las posibilidades son amplias. Uno de los principales encantos es el Parque Explora, un centro interactivo de ciencia y tecnología donde pueden experimentar de manera práctica conceptos sobre física, naturaleza, tecnología y mucho más.

Parque Explora

Este lugar les ofrece a los visitantes más de 300 experiencias interactivas para la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico. Cuenta con exposiciones sobre neurociencias, música, tiempo e historias, indica información oficial de este sitio en su página web.

El Parque Explora de Medellín es uno de los infaltables para visitar con niños. | Foto: Cortesía - Facebook: Parque Explora

En este lugar hay un acuario con énfasis amazónico y un vivario, que son espacios de educación, conservación e investigación de la diversidad. Allí se protegen más de dos mil individuos, muchos de ellos rescatados de tráfico de especies y tenencias irregulares.

Jardín Botánico

Medellín también cuenta con el Jardín Botánico, un espacio natural donde los niños pueden correr y jugar al aire libre, mientras aprenden sobre la flora local y disfrutan de actividades culturales que se realizan en el lugar.

Parque Arví

Una opción más para visitar con niños en la capital antioqueña es el Parque Arví, un ecosistema natural donde se puede hacer senderismo, pasear en bicicleta o disfrutar de un pícnic en familia. Este espacio natural también tiene actividades educativas y de ecoturismo que pueden ser disfrutadas por menores de todas las edades.

El Parque Arví es un destino que vale la pena visitar con la familia en la capital antioqueña. | Foto: Facebook - Parque Arví

Metrocable

De igual forma, los niños disfrutan del Metrocable, que conecta la ciudad con zonas más altas, ofreciendo una vista panorámica de Medellín y sus alrededores. Esta experiencia resulta interesante para los niños, quienes gozan del recorrido en el aire mientras contemplan la ciudad.

Plaza de Botero

La Plaza Botero es uno de los lugares para recorrer en familia. El portal Medellín Travel indica que el Parque Berrío es sede del único lugar al aire libre en el mundo que cuenta con 23 esculturas del Maestro Fernando Botero, las cuales fueron donadas a la ciudad y se convirtieron en la excusa perfecta para inaugurar la Plaza de las Esculturas, o como todo el mundo la conoce en Medellín, La Plaza Botero.

Allí, las esculturas de bronce son expresión viva de la sensualidad que el maestro expresa con su obra a través del volumen.

La Plaza Botero contiene 23 esculturas en bronce. | Foto: Getty Images