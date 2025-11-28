Suscribirse

El municipio vallecaucano donde la neblina hace parte del paisaje; un encantador lugar para disfrutar de la naturaleza

Este destino destaca por la belleza de sus paisajes y la tranquilidad de su entorno.

Redacción Turismo
28 de noviembre de 2025, 2:23 p. m.
Este es el municipio más frío del Valle del Cauca, conocido como el ‘pesebre y paraíso de Colombia’
La población de Versalles, Valle del Cauca, se caracteriza por su amabilidad. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Versalles Valle Del Cauca

Llegó la temporada de vacaciones y muchos viajeros aún no han tomado decisiones en torno a lo que harán en estos días de descanso a dónde viajarán. El departamento del Valle se presenta como una opción importante, pues allí los turistas encuentran una amplia oferta de lugares para conocer y planes para realizar tanto de naturaleza, como culturales o gastronómicos.

En este territorio hay 42 municipios y, en su mayoría, tienen muchos lugares que ofrecen experiencias diferentes para vivir. Una de esas alternativas es Versalles, que se dice que es el más frío del departamento, pero con un gran calor humano.

Información de la Gobernación del departamento indica que este pequeño destino, que tiene menos de 8.000 habitantes y una temperatura promedio de 18 grados centígrados, se encuentra sobre la Cordillera Occidental y es un territorio rodeado por quebradas, montañas y neblina, que es uno de esos encantos que hace parte del paisaje.

Este es el municipio más frío del Valle del Cauca, conocido como el ‘pesebre y paraíso de Colombia’
Versalles es un municipio ideal para los amantes de la naturaleza. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Versalles Valle Del Cauca

Las características de sus tierras son desafiadas por los camperos Willys que recorren las veredas, transportando no solo a los habitantes sino sus cosechas, al ritmo de salsa, porros y otra cantidad de ritmos musicales. Por estas razones, es un destino ideal para conocer la cultura campesina del norte del Valle y su arquitectura.

Se le conoce como ‘Pesebre y paraíso de Colombia’, debido a su distribución urbana, donde la plaza principal y la iglesia se encuentran en la parte superior y el resto de las cuadras descienden cuesta abajo.

Ideal para los amantes de la naturaleza

Este municipio es también una buena opción para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, pues es considerado un santuario natural. La Gobernación indica que en este territorio se encuentra la Reserva Natural La Suiza, el Sendero Ecológico Aguas Lindas y el Cañón del Río Garrapatas, destinos que permiten el desarrollo de actividades al aire libre en medio de una linda vegetación y tranquilidad.

Es ideal para hacer senderismo, avistamiento de especies e incluso para montar en cuatrimoto y para darse un baño en las aguas cristalinas de algunas de sus fuentes hídricas.

senderismo
El senderismo y las actividades al aire libre son de los planes para hacer en Versalles, valle del Cauca. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Como ya se mencionó, la neblina es una de sus características más particulares y por ello para quienes disfrutan del clima frío, Versalles es uno de esos lugares para no perderse, pues además, permite desconectarse del estrés, el bullicio y los afanes del día a día.

En lo referente a su gastronomía, en este pueblo es característico el mecato como chicharrón con dulce de guayaba, obleas con arequipe, aborrajados y almojábanas, entre otras delicias gastronómicas de la región.

Se dice que uno de los productos que no pueden dejar de probarse son los buñuelos de la cafetería y panadería Central, ubicada al frente del parque, diagonal a la iglesia, pues son una de las grandes delicias con las que se encuentran los viajeros.

