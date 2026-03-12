Turismo

El pequeño municipio boyacense cuyo nombre significa ‘mesa’ o ‘meseta’; un destino colonial y de bellos paisajes

Este destino se encuentra a tres horas de Tunja, capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
12 de marzo de 2026, 3:57 p. m.
Este es un pequeño municipio que llama la atención por su estilo colonial.
Este es un pequeño municipio que llama la atención por su estilo colonial. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es un territorio que brinda la oportunidad de vivir experiencias diferentes en las que se mezcla historia, paisajes naturales y tradiciones culturales, así como rica gastronomía.

Muchos de sus pueblos, incluida Tunja, su capital, conservan una arquitectura colonial y numerosos sitios históricos que permiten conocer más sobre el pasado del país, a lo que se suman atractivos naturales que vale la pena conocer, como es el caso del Lago de Tota o el Parque Nacional Natural El Cocuy.

El municipio de Boyacá que tiene varios pisos térmicos y más de una docena de cascadas, es un destino perfecto para el ecoturismo

Este departamento tiene 123 municipios, localizados en 13 provincias. Uno de ellos es Almeida, ubicado a tres horas de Tunja y cuyo nombre significa ‘mesa’ o ‘meseta’; está ubicado en inmediaciones del embalse La Esmeralda, que abastece la central hidroeléctrica de Chivor.

Las tierras de este pequeño municipio, en el que habitan menos de 2.000 personas, se caracterizan por tener una topografía irregular, lo que le otorga diversidad agrícola y ecológica.

Turismo

Así es uno de los pueblos más antiguos de Boyacá; tiene 485 años y es ideal para el senderismo y el avistamiento de aves

Turismo

Tres playas escondidas de Colombia para descubrir en unas vacaciones cortas; son perfectas para desconectarse del día a día

Turismo

El municipio de Santander donde la naturaleza y la historia cobran vida entre ríos y montañas: es un paraíso digno de admirar

Turismo

Seis sitios turísticos religiosos que atraen a los viajeros durante Semana Santa en Colombia

Turismo

Recuerdan plazo para renovar el Registro Nacional de Turismo: “Requisito obligatorio”

Turismo

Cinco delicias gastronómicas para degustar si está de viaje por Chocó; son preparaciones únicas

Turismo

Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento; estos son los detalles

Turismo

Cinco planes para hacer en Popayán en Semana Santa, destino de arquitectura colonial y riqueza histórica

Turismo

El pueblo cafetero del Valle del Cauca con 450 años de historia, un mágico destino para una escapada de fin de semana

Turismo

¿Viaja en avión? Estos elementos deben ir en la cabina de la aeronave; no están permitidos en el equipaje de bodega

Laguna La Clara
La laguna La Clara es uno de los atractivos naturales en Almeida, Boyacá. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Almeida/API.

Este destino se perfila como una buena opción para quienes disfrutan de los planes de naturaleza y las actividades al aire libre. Allí se pueden visitar sitios como el embalse La Esmeralda, la cuchilla de San Cayetano y los puentes colgantes Masato y San Luis.

De igual forma, es un destino en el que se puede disfrutar de miradores como el Alto del Águila y Cañón del Infierno, en la vereda Yavir.

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Otros de sus atractivos son el Monumento del Alto de Cristo Rey, elegido como cerro tutelar del municipio, y el monumento Sagrado Corazón, a los que se suma el templo parroquial.

Quienes deciden llegar hasta este destino pueden disfrutar de productos típicos y tradicionales que hacen parte de su gastronomía, como el sabajón y el pan de sagú, así como los amasijos que incluyen arepas de queso boyacenses hechas en horno de leña.

Almeida
Actividades culturales en Almeida, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Almeida es un lugar donde las tradiciones boyacenses se viven con orgullo y donde sus festividades reflejan la calidez de su gente.

Un poco de historia

Este municipio fue fundado en una vereda denominada Yavir, jurisdicción de Somondoco, lo cual se dio el 26 de abril de 1889. En su momento tomó el nombre de la Santísima Trinidad en honor a tres obispos nacidos en la región.

Tiempo después fue cambiado por el nombre actual, lo cual se hizo en honor a los hermanos Almeida, próceres que lucharon en la Batalla de Boyacá, por los departamentos de Casanare y Boyacá y, además, el cambio se realizó para evitar una confusión con otra población que tenía el mismo nombre.