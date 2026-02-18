Turismo

El pueblo colombiano que tiene nombre de ciudad española; un destino que enamora con sus cafetales y paisajes montañosos

Este mágico lugar es ideal para visitar en el Valle del Cauca.

Redacción Turismo
18 de febrero de 2026, 12:24 p. m.
Este es uno de los destinos para conocer en el Valle del Cauca.
Este es uno de los destinos para conocer en el Valle del Cauca.

El Valle del Cauca es uno de los destinos ideales para conocer. Es una región que combina naturaleza, cultura y mucho sabor, gracias a sus diferentes preparaciones gastronómicas.

Ofrece escenarios naturales para no perderse, como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, ideal para el ecoturismo y el avistamiento de aves, y el Lago Calima, perfecto para practicar deportes náuticos.

A dos horas de Cali: Los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como ‘ciudad jardín’, un destino con riqueza natural

También destaca por sus pueblos con encanto y su riqueza cultural. Uno de esos pueblos que vale la pena visitar se encuentra a dos horas y media de la ciudad de Cali y tiene nombre de ciudad española.

Se trata de Sevilla, un destino ideal para admirar la región, gracias a su ubicación privilegiada, en la parte alta del departamento, en medio de montañas y cafetales.

Sevilla, Valle
Sevilla es uno de los destinos ideales para pasar unos días de vacaciones en el Valle del Cauca.

A este municipio vallecaucano se le conoce con varios apelativos, entre ellos, la ‘capital cafetera de Colombia’, el ‘balcón del Valle del Cauca’ y el ‘mirador del Valle y del Quindío’. Destaca por su amplia oferta natural y hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011.

Variedad de pisos térmicos

Está ubicado a 1.612 metros sobre el nivel del mar y registra una temperatura promedio cercana a los 20 grados centígrados y se caracteriza porque en su territorio tiene diversidad de pisos térmicos, gracias a los cuales goza de una notable diversidad climática que favorece una amplia producción agrícola y una gran riqueza natural.

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

La mayor parte de su paisaje es montañoso, ya que forma parte de la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes. Entre sus principales accidentes geográficos sobresalen el páramo de Barragán, en límites con el departamento del Tolima, así como las cuchillas de Pijao y San Joaquín, y los altos de Alcores, Buenavista, Cimitarras y Pijao.

Escapadas imperdibles: cuatro pueblos mágicos para visitar en el Valle del Cauca, están cerca a Cali
Sevilla es un lugar ideal para conocer sobre la cultura cafetera.

En este destino, los viajeros tienen la posibilidad de realizar diversos planes. Por ejemplo, recorrer fincas cafeteras para conocer de cerca el proceso de producción y transformación del grano y, para complementar esta experiencia, es posible movilizarse por el pueblo en willys, el medio de transporte tradicional.

Sevilla cuenta con varios sitios de interés como la plaza de La Concordia, casas coloniales y hermosos miradores paisajísticos. Así mismo, está la Basílica de San Luis Gonzaga, un lugar especial para realizar un recorrido, pues, además de ser un espacio sagrado, es un tesoro para los habitantes de esta población.

Una opción más es recorrer la calle Real o la calle del Yoyo, por la que las personas usualmente pasan para observar las bellezas del pueblo sevillano. En esta población se celebran las fiestas patronales en el mes de mayo, un buen momento para visitarla.

