El Valle del Cauca es uno de los destinos ideales para conocer. Es una región que combina naturaleza, cultura y mucho sabor, gracias a sus diferentes preparaciones gastronómicas.

Ofrece escenarios naturales para no perderse, como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, ideal para el ecoturismo y el avistamiento de aves, y el Lago Calima, perfecto para practicar deportes náuticos.

También destaca por sus pueblos con encanto y su riqueza cultural. Uno de esos pueblos que vale la pena visitar se encuentra a dos horas y media de la ciudad de Cali y tiene nombre de ciudad española.

Se trata de Sevilla, un destino ideal para admirar la región, gracias a su ubicación privilegiada, en la parte alta del departamento, en medio de montañas y cafetales.

Sevilla es uno de los destinos ideales para pasar unos días de vacaciones en el Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

A este municipio vallecaucano se le conoce con varios apelativos, entre ellos, la ‘capital cafetera de Colombia’, el ‘balcón del Valle del Cauca’ y el ‘mirador del Valle y del Quindío’. Destaca por su amplia oferta natural y hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011.

Variedad de pisos térmicos

Está ubicado a 1.612 metros sobre el nivel del mar y registra una temperatura promedio cercana a los 20 grados centígrados y se caracteriza porque en su territorio tiene diversidad de pisos térmicos, gracias a los cuales goza de una notable diversidad climática que favorece una amplia producción agrícola y una gran riqueza natural.

La mayor parte de su paisaje es montañoso, ya que forma parte de la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes. Entre sus principales accidentes geográficos sobresalen el páramo de Barragán, en límites con el departamento del Tolima, así como las cuchillas de Pijao y San Joaquín, y los altos de Alcores, Buenavista, Cimitarras y Pijao.

Sevilla es un lugar ideal para conocer sobre la cultura cafetera. Foto: Cortesía - Gobernación del Valle del Cauca

En este destino, los viajeros tienen la posibilidad de realizar diversos planes. Por ejemplo, recorrer fincas cafeteras para conocer de cerca el proceso de producción y transformación del grano y, para complementar esta experiencia, es posible movilizarse por el pueblo en willys, el medio de transporte tradicional.

Sevilla cuenta con varios sitios de interés como la plaza de La Concordia, casas coloniales y hermosos miradores paisajísticos. Así mismo, está la Basílica de San Luis Gonzaga, un lugar especial para realizar un recorrido, pues, además de ser un espacio sagrado, es un tesoro para los habitantes de esta población.

Una opción más es recorrer la calle Real o la calle del Yoyo, por la que las personas usualmente pasan para observar las bellezas del pueblo sevillano. En esta población se celebran las fiestas patronales en el mes de mayo, un buen momento para visitarla.