El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su clima templado y sus atractivos naturales: es un destino ideal para el descanso

Se ubica a 60 kilómetros de Bogotá.

16 de febrero de 2026, 5:07 p. m.
Salto de las Monjas en La Mesa, Cundinamarca.
Salto de las Monjas en La Mesa, Cundinamarca.

El departamento de Cundinamarca, uno de los más poblados de Colombia, está conformado por 116 municipios que pertenecen a 15 provincias.

Entre estas poblaciones está La Mesa, ubicada en la provincia de Tequendama y aproximadamente a 60 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

“Este municipio es conocido por su clima templado y su importancia como destino turístico, especialmente para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad”, señala la Gobernación de Cundinamarca.

Historia y economía

La historia de La Mesa se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas y panches. El municipio fue fundado oficialmente el 8 de noviembre de 1777 por el arzobispo Caballero y Góngora.” A lo largo de los siglos, La Mesa ha sido un importante centro agrícola y turístico de la región”, subraya la Gobernación.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de café, flores y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso

Sitios de interés

Entre los sitios de interés del municipio se encuentra la iglesia Santa Bárbara. Su construcción inició en 1900 y se terminó en 1910. Anteriormente, en este sitio se localizaba la casa cural donde, según datos históricos, se establece que el sabio Mutis inició la expedición botánica llegando al municipio el día 1 de mayo del año 1785.

Atractivo turístico de La Mesa, Cundinamarca
Una cascada imperdible en La Mesa, Cundinamarca

Otro sitio atractivo es el salto de Las Monjas, ubicado a 35 metros de altura, formado por la caída de agua del río Apulo, según explica la alcaldía municipal a través de su página web.

Para llegar a este lugar hay que acceder al centro poblado de La Esperanza y seguir un trayecto de aproximadamente 2.5 kilómetros. El tiempo de recorrido es de aproximadamente 40 minutos, pasando por la Hacienda Las Monjas.

Otros lugares relevantes son las ruinas de Guayabal y los miradores El Picacho, ubicado a una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar y desde donde se aprecia la cuenca del río Bogotá, y Los Naranjos, situado en el barrio Los Naranjos en el sector del acueducto, rodeado de un bello ambiente natural.

La Laguna de Pedro Palo también es reconocida. Está localizada entre La Mesa y Tena, sobre la vereda Payacal de la Inspección de La Esperanza, a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar y con una profundidad aproximada de 27 metros en una extensión de 18 hectáreas.

