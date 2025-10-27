Suscribirse

Turismo

El pueblo del Eje Cafetero que se llamó en el pasado La Aldea de María, un destino reconocido por sus cascadas y aguas termales

Se ubica a 7 kilómetros de Manizales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
28 de octubre de 2025, 12:24 a. m.
Villamaría Caldas
Villamaría es uno de los destinos para visitar en el departamento de Caldas. | Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

El departamento de Caldas, ubicado en el Eje Cafetero colombiano, es uno de los destinos más atractivos del país gracias a sus bellos paisajes y riqueza natural y cultural.

Uno de sus 28 municipios es Villamaría, ubicado en la región centro sur del departamento, a 7 kilómetros de la capital Manizales y a 9 kilómetros del aeropuerto la Nubia.

Contexto: No es Filandia ni Aguadas: el pueblo cafetero que enamora con sus fachadas y balcones de colores

Según el portal Rutas del Paisaje Cafetero, su población es cercana a los 70.000 habitantes y posee en su territorio diversos pisos térmicos, desde las nieves perpetuas, hasta climas cálidos en la zona baja cafetera.

Historia y geografía

La Alcaldía del municipio señala que el nombre Villamaría fue popularizado desde comienzos de la década de 1860. Inicialmente, tuvo el nombre de La Aldea de María. Actualmente, es apodado como la ‘villa de las flores’ por lo vistoso de su paisaje y la profunda tradición hortícola y florícola de sus habitantes.

La superficie aproximada de la población es de 461Km2, distribuidos de la siguiente manera: 185 Km2 de páramos, incluida la nieve perpetua; 230 Km2 de clima frío y 46 Km2 de clima medio. Villamaría está unida a Manizales por carretera pavimentada de cuatro kilómetros.

“Gracias a su diversidad climática y de habitats, el municipio tiene una gran variedad de especies de fauna a pesar de los procesos de degradación a que ha sido sometida por la ampliación de la frontera agropecuaria. Los mamíferos más frecuentes son las ardillas, los gurres, las ratas de campo, conejos y zorros”, destaca la alcaldía.

Villamaría, además, posee numerosas fuentes de aguas termales evidenciando la intensa actividad volcánica regional.

“Estas fuentes son predominantemente alcalinas y sulfatadas, se localizan entre los 2.500 y 3.500 msnm, con altas temperaturas en muchos casos superando los 60ºC”, agrega la entidad.

Economía y atractivos

El municipio es considerado como el segundo más industrializado de Caldas, solo superado por Manizales. “La zona industrial está ubicada sobre la carretera Panamericana y tiene un fácil acceso al área urbana de Manizales. En el sector urbano de La Pradera existe un núcleo industrial en el que tienen asiento empresas importantes de la región”, destaca la Alcaldía.

Cultivo de café
Las fincas cafeteras son de los grandes atractivos de Villamaría, en Caldas. | Foto: Getty Images

La minería es otra actividad relevante. Los primeros moradores del municipio se centraron en ella. Algunas de las minas continúan siendo explotadas y se contabilizan más de 20.

En relación con la agricultura, el café, la papa, los frutales, el plátano, las leguminosas y las hortalizas están entre los productos que más se cultivan.

Contexto: No es Salamina ni Salento. El encantador pueblo del Eje Cafetero que se destaca por sus balcones coloridos y lindos paisajes

Dentro de su territorio puede disfrutar del Nevado del Ruiz y del Nevado de Santa Isabel. Así mismo, como se señaló previamente, tiene varias cascadas y aguas termales. Su territorio es ideal para actividades como el senderismo, el ciclomontañismo, el camping y el avistamiento de aves.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “La diosa del amanecer”: el asombroso fósil alado de 200 millones de años descubierto en Estados Unidos

2. ¿Lloverá este martes? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para el 28 de octubre

3. Caos en el Real Madrid: decisión con Vinícius fue echada para atrás y todo sale a la luz

4. Con sensible escultura, conmemoran en Medellín los 40 años de la toma del Palacio de Justicia

5. Valentina Lizcano se sinceró sobre su lucha contra la depresión endógena durante siete años; así se dio cuenta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaldasTurismo en ColombiaEje Cafetero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.