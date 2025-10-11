El Eje Cafetero es uno de los destinos favoritos por los viajeros que disfrutan de la naturaleza, la aventura, la rica gastronomía y la historia. Es una región que combina diversidad de encantos para quienes deciden pasar allí unos días tranquilos, en familia o con amigos.

Allí en esta región se encuentra Risaralda, que les ofrece a los turistas una experiencia inmersiva en la cultura cafetera, rodeada de lindos paisajes naturales. Este destino es ideal para quienes buscan combinar naturaleza exuberante y una rica cultura cafetera.

Su capital, Pereira, es un vibrante centro urbano rodeado de montañas, cascadas y una extensa red de fincas cafeteras donde los visitantes pueden aprender sobre el proceso de este grano de una manera interactiva. Sus paisajes se caracterizan por sus bosques nublados y montañas verdes, que crean el escenario perfecto para desconectar de la rutina y disfrutar de un espacio tranquilo.

Marsella es considerado uno de los municipios más bonitos del Paisaje Cultural Cafetero. | Foto: KAREN SALAMANCA

Ideal para el turismo de aventura

Es un buen territorio para quienes buscan el turismo de aventura, con actividades como el senderismo, la observación de aves, y las excursiones a los termales de la zona, todo mientras se disfruta de una rica taza de café.

Así las cosas, uno de los lugares imperdibles para visitar es Marsella, un pintoresco pueblo que llama la atención por los colores en las fachadas y balcones de sus casas, que conserva algunas calles empedradas y que ofrece una gran tranquilidad a quienes se sientan en su parque a admirar la belleza del lugar, mientras escuchan las historias de sus habitantes.

Es considerado uno de los más bonitos del Paisaje Cultural Cafetero, gracias a su arquitectura bien conservada. Exhibe sus casas y balcones alrededor de la plaza de Bolívar, donde el turista encuentra restaurantes, alojamientos y fondas para sentarse y degustar el suave café que se cultiva en estas tierras de tradición.

Información del portal Paisaje Cultural Cafetero indica que uno de sus mayores atractivos es la Casa de la Cultura, ubicada en la plaza principal, en donde se tiene la posibilidad de apreciar muestras pictóricas, artísticas y arqueológicas. Allí se expone la gran riqueza histórica de la región.

Marsella es un municipio para visitar en el Eje Cafetero. | Foto: Karen Salamanca

Un destino verde

De igual forma, para los amantes de las plantas, el jardín botánico Alejandro Humboldt, que se encuentra en la vía hacia Pereira, conserva una importante muestra de especies de fauna y vegetación.

A estos atractivos se suma el parque cementerio Jesús María Estrada, en donde se encuentran elementos del arte precolombino combinados con una arquitectura que mezcla lo gótico y lo barroco.

Marsella es conocido como municipio verde de Colombia gracias a la conciencia y civismo ecológico de quienes allí habitan, pues además de su belleza arquitectónica, este destino también está rodeado de diversos sitios naturales ideales para los viajeros que les gusta caminar y tener un contacto directo con la naturaleza.