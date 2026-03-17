El turismo le apuesta a la hiperpersonalización. ¿En qué consiste esta tendencia?

En un contexto donde el turismo evoluciona a gran velocidad, impulsado por nuevas tecnologías y cambios en los hábitos de consumo, PriceTravel ha redefinido su estrategia para adaptarse a un mercado cada vez más fragmentado y dinámico. La compañía, enfocada en la distribución de servicios turísticos como hoteles, vuelos y paquetes, ha puesto la personalización —y más recientemente la hiperpersonalización— en el centro de su operación.

Con presencia en múltiples frentes del negocio, incluyendo modelos B2C, B2B, B2B2C, mayorista y el segmento de congresos y convenciones, la empresa ha optado por una aproximación transversal a la innovación. Esto implica no solo inversiones tecnológicas significativas, sino también un proceso constante de análisis de datos, experimentación y desarrollo de capacidades que permitan mejorar la experiencia del usuario en cada etapa del viaje.

Uno de los principales retos que enfrenta la industria es la cantidad de fricciones que experimentan los viajeros desde la búsqueda inicial hasta la compra final. En este punto, la compañía ha identificado una oportunidad clave: utilizar herramientas tecnológicas avanzadas para simplificar la toma de decisiones y ofrecer respuestas más precisas en menos tiempo.

“Hoy apostamos por entender al usuario en profundidad. No se trata solo de saber a dónde quiere viajar, sino en qué contexto lo hace; si es un viaje de negocios, en familia o una escapada corta. Cada detalle cuenta para construir una experiencia realmente relevante”, explica Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding.

De la personalización a la hiperpersonalización

El enfoque de PriceTravel se basa en recolectar y analizar múltiples variables del comportamiento del usuario, como búsquedas previas y preferencias de aerolíneas, así como el tipo de alojamiento que suele elegir o incluso el dispositivo desde el cual realiza la consulta.

Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding, asegura que la compañía utiliza herramientas tecnológicas avanzadas para simplificar la toma de decisiones y ofrecer respuestas más precisas en menos tiempo. Foto: PriceTravel - API

Esto permite que, en cuestión de milisegundos, la plataforma organice y priorice las opciones más adecuadas para cada perfil. Por ejemplo, un usuario que busca una estadía corta en un destino como Cancún podría recibir recomendaciones orientadas a viajes de negocios, mientras que una búsqueda más extensa podría activar opciones de hoteles todo incluido, pensadas para vacaciones.

Este nivel de sofisticación responde a una realidad: los viajeros ya no tienen necesidades homogéneas. Un mismo usuario puede comportarse de manera completamente distinta dependiendo del tipo de viaje, lo que obliga a las plataformas a adaptarse en tiempo real.

Inteligencia artificial como motor de eficiencia

La inteligencia artificial juega un papel central en esta transformación. En la compañía, su implementación abarca desde la automatización de procesos internos —como tareas operativas en call centers o conciliaciones— hasta la optimización de la experiencia del cliente.

Uno de los usos más relevantes se da en la organización de resultados de búsqueda. A través de modelos predictivos, la plataforma puede ajustar dinámicamente el orden de los hoteles o vuelos, anticipando cuáles tienen mayor probabilidad de conversión según el perfil del usuario.

Además, la inteligencia artificial permite realizar pruebas constantes (A/B testing) en cada punto del recorrido digital, identificando qué elementos influyen en la decisión de compra y reduciendo así las tasas de abandono.

La tecnología también se extiende a la relación con proveedores, pues con más de 57.000 hoteles conectados, la plataforma utiliza sistemas automatizados que detectan patrones de búsqueda sin conversión —por ejemplo, una alta demanda de habitaciones triples sin disponibilidad— y notifican directamente a los hoteleros para que ajusten su inventario en tiempo real.

Un futuro más ágil y conectado

De cara al futuro, la compañía anticipa una experiencia de viaje mucho más fluida. Actualmente, un usuario puede invertir hasta siete horas —distribuidas en varios días— investigando y comparando opciones antes de tomar una decisión. La meta es reducir drásticamente ese tiempo mediante sistemas que integren múltiples variables en una sola búsqueda.

“Las consultas también se vuelven más complejas. Ya no se trata solo de hoteles en Cancún, sino de solicitudes específicas como alojamientos frente al mar, pet friendly y con servicios determinados. Este tipo de requerimientos exige una infraestructura tecnológica capaz de procesar grandes volúmenes de información en tiempo récord”, señaló Restrepo.

En este escenario, tanto las agencias de viajes como los canales digitales se verán beneficiados, ya que la automatización permitirá respuestas más rápidas y precisas, mientras que los proveedores podrán segmentar mejor su oferta, conectando atributos específicos de sus productos con los intereses de cada cliente.

En paralelo a su evolución tecnológica, PriceTravel continúa fortaleciendo su presencia internacional. Actualmente, la compañía avanza en su expansión en Estados Unidos, donde ya cuenta con una red de más de 3.000 agencias conectadas en su operación B2B.

En un entorno donde el viajero busca cada vez más control, información y personalización, la apuesta de PriceTravel es convertir la tecnología en el principal aliado para ofrecer experiencias únicas, eficientes y adaptadas a cada necesidad.