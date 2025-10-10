Suscribirse

Turismo

Estas son las 12 nominaciones que recibió Colombia a los ‘Óscar del turismo’ mundial

Según el Ministerio de Comercio, estas postulaciones reafirman el posicionamiento del país como un destino competitivo, diverso y sostenible.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
10 de octubre de 2025, 6:45 p. m.
Turismo en Bogotá
Bogotá fue nominada como mejor destino de ciudad | Foto: Getty Images

Colombia fue nominada en 12 categorías de la versión global de los World Travel Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos del turismo mundial.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, el reconocimiento reafirma el posicionamiento del país como un destino competitivo, diverso y sostenible.

“Estas nominaciones reflejan el esfuerzo articulado de las regiones y del sector turístico colombiano por consolidar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la promoción internacional. Invito a todos los colombianos a votar por el país y por ProColombia en estos galardones, que exaltan lo mejor de nuestra oferta ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero Villa, presidenta de ProColombia.

Contexto: Medellín se llevó el ‘Óscar’ del turismo; estos son los detalles del reconocimiento internacional

Los World Travel Awards, conocidos como los ‘Óscar del turismo’, reconocen la excelencia en todos los segmentos del sector, desde la conectividad y la promoción hasta la innovación y la sostenibilidad. Cualquier persona puede participar en la votación a través del sitio www.worldtravelawards.com hasta el 26 de octubre.

Las nominaciones globales de Colombia son:

  1. Mejor Aeropuerto del Mundo: Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá
  2. Mejor Destino de Playa: San Andrés
  3. Mejor Destino de Viajes de Negocios: Bogotá
  4. Mejor Destino de Ciudad: Bogotá
  5. Mejor Destino Culinario: Colombia
  6. Mejor Destino Cultural de Ciudad: Barranquilla y Cali
  7. Mejor Destino de Festivales y Eventos: Barranquilla
  8. Mejor Destino Verde: Colombia
  9. Mejor Destino para Lunas de Miel: Cartagena
  10. Mejor Oficina de Promoción Turística: ProColombia
  11. Mejor Centro de Reuniones y Conferencias: Centro de Convenciones Ágora, Bogotá
  12. Mejor Puerto de Cruceros: Puerto de Cartagena
Contexto: Turismo en Colombia: estos son los mercados que impulsan el incremento de visitantes extranjeros al país

En la versión Suramérica 2025, Colombia obtuvo importantes premios que consolidan su liderazgo regional.

El país fue galardonado como Mejor Destino Juvenil, mientras que ProColombia recibió el reconocimiento como Mejor Oficina de Promoción Turística de Suramérica. Asimismo, Bogotá fue reconocida por tener el Mejor Aeropuerto (El Dorado) y el Mejor Centro de Convenciones y Reuniones (Ágora).

Cartagena ganó como Mejor Puerto de Cruceros y Mejor Destino para Lunas de Miel, y Boyacá fue elegido Mejor Destino Regional de Suramérica.

Centro histórico de Cartagena Cartagena marzo 10 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Panorámica de Cartagena de Indias. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Cartagena

Cartagena fue nominada en los World Travel Awards como Destino Líder Mundial de Luna de Miel.

De acuerdo con la Alcaldía de la capital de Bolívar, la nominación llega luego de obtener por séptima vez el galardón como Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica, otorgado por esta institución.

“Cartagena de Indias fue nominada en esta misma categoría mundial en 2022, 2023, 2024 y este año, lo cual marca un derrotero de crecimiento y afianzamiento en las fortalezas del destino para ofrecer un luna de miel diferente e inolvidable”, destacó la entidad.

La ciudad, en esta ocasión, está nominada junto a destinos de alta trayectoria en el segmento de romance como: París, Jamaica, Tanzania, Hawái, Mauricio, Valle de Napa, en California; Omán, Santa Lucía; Bariloche, en Argentina, Isla Vancouver, en Canadá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asesinan a adulto mayor que se opuso a un atraco en Barranquilla: esto se sabe

2. Rafael Santos se pronunció en medio de la polémica de Lily Díaz y Dayana Jaimes; dio alerta

3. Estos son los 20 secuestrados israelíes presuntamente vivos que serán liberados por Hamás tras acuerdo de alto al fuego

4. Melania Trump: “Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida”

5. Horóscopo fin de semana del 10 al 13 de octubre: predicciones para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ProColombiaTurismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.