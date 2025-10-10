Turismo
Estas son las 12 nominaciones que recibió Colombia a los ‘Óscar del turismo’ mundial
Según el Ministerio de Comercio, estas postulaciones reafirman el posicionamiento del país como un destino competitivo, diverso y sostenible.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Colombia fue nominada en 12 categorías de la versión global de los World Travel Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos del turismo mundial.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, el reconocimiento reafirma el posicionamiento del país como un destino competitivo, diverso y sostenible.
“Estas nominaciones reflejan el esfuerzo articulado de las regiones y del sector turístico colombiano por consolidar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la promoción internacional. Invito a todos los colombianos a votar por el país y por ProColombia en estos galardones, que exaltan lo mejor de nuestra oferta ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero Villa, presidenta de ProColombia.
Los World Travel Awards, conocidos como los ‘Óscar del turismo’, reconocen la excelencia en todos los segmentos del sector, desde la conectividad y la promoción hasta la innovación y la sostenibilidad. Cualquier persona puede participar en la votación a través del sitio www.worldtravelawards.com hasta el 26 de octubre.
Las nominaciones globales de Colombia son:
- Mejor Aeropuerto del Mundo: Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá
- Mejor Destino de Playa: San Andrés
- Mejor Destino de Viajes de Negocios: Bogotá
- Mejor Destino de Ciudad: Bogotá
- Mejor Destino Culinario: Colombia
- Mejor Destino Cultural de Ciudad: Barranquilla y Cali
- Mejor Destino de Festivales y Eventos: Barranquilla
- Mejor Destino Verde: Colombia
- Mejor Destino para Lunas de Miel: Cartagena
- Mejor Oficina de Promoción Turística: ProColombia
- Mejor Centro de Reuniones y Conferencias: Centro de Convenciones Ágora, Bogotá
- Mejor Puerto de Cruceros: Puerto de Cartagena
En la versión Suramérica 2025, Colombia obtuvo importantes premios que consolidan su liderazgo regional.
El país fue galardonado como Mejor Destino Juvenil, mientras que ProColombia recibió el reconocimiento como Mejor Oficina de Promoción Turística de Suramérica. Asimismo, Bogotá fue reconocida por tener el Mejor Aeropuerto (El Dorado) y el Mejor Centro de Convenciones y Reuniones (Ágora).
Cartagena ganó como Mejor Puerto de Cruceros y Mejor Destino para Lunas de Miel, y Boyacá fue elegido Mejor Destino Regional de Suramérica.
Cartagena
Cartagena fue nominada en los World Travel Awards como Destino Líder Mundial de Luna de Miel.
De acuerdo con la Alcaldía de la capital de Bolívar, la nominación llega luego de obtener por séptima vez el galardón como Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica, otorgado por esta institución.
“Cartagena de Indias fue nominada en esta misma categoría mundial en 2022, 2023, 2024 y este año, lo cual marca un derrotero de crecimiento y afianzamiento en las fortalezas del destino para ofrecer un luna de miel diferente e inolvidable”, destacó la entidad.
La ciudad, en esta ocasión, está nominada junto a destinos de alta trayectoria en el segmento de romance como: París, Jamaica, Tanzania, Hawái, Mauricio, Valle de Napa, en California; Omán, Santa Lucía; Bariloche, en Argentina, Isla Vancouver, en Canadá.