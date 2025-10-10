Estas son las 12 nominaciones que recibió Colombia a los ‘Óscar del turismo’ mundial

Colombia fue nominada en 12 categorías de la versión global de los World Travel Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos del turismo mundial.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, el reconocimiento reafirma el posicionamiento del país como un destino competitivo, diverso y sostenible.

“Estas nominaciones reflejan el esfuerzo articulado de las regiones y del sector turístico colombiano por consolidar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la promoción internacional. Invito a todos los colombianos a votar por el país y por ProColombia en estos galardones, que exaltan lo mejor de nuestra oferta ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero Villa, presidenta de ProColombia.

Los World Travel Awards, conocidos como los ‘Óscar del turismo’, reconocen la excelencia en todos los segmentos del sector, desde la conectividad y la promoción hasta la innovación y la sostenibilidad. Cualquier persona puede participar en la votación a través del sitio www.worldtravelawards.com hasta el 26 de octubre.

Las nominaciones globales de Colombia son:

Mejor Aeropuerto del Mundo: Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá Mejor Destino de Playa: San Andrés Mejor Destino de Viajes de Negocios: Bogotá Mejor Destino de Ciudad: Bogotá Mejor Destino Culinario: Colombia Mejor Destino Cultural de Ciudad: Barranquilla y Cali Mejor Destino de Festivales y Eventos: Barranquilla Mejor Destino Verde: Colombia Mejor Destino para Lunas de Miel: Cartagena Mejor Oficina de Promoción Turística: ProColombia Mejor Centro de Reuniones y Conferencias: Centro de Convenciones Ágora, Bogotá Mejor Puerto de Cruceros: Puerto de Cartagena

En la versión Suramérica 2025, Colombia obtuvo importantes premios que consolidan su liderazgo regional.

El país fue galardonado como Mejor Destino Juvenil, mientras que ProColombia recibió el reconocimiento como Mejor Oficina de Promoción Turística de Suramérica. Asimismo, Bogotá fue reconocida por tener el Mejor Aeropuerto (El Dorado) y el Mejor Centro de Convenciones y Reuniones (Ágora).

Cartagena ganó como Mejor Puerto de Cruceros y Mejor Destino para Lunas de Miel, y Boyacá fue elegido Mejor Destino Regional de Suramérica.

Panorámica de Cartagena de Indias. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Cartagena

Cartagena fue nominada en los World Travel Awards como Destino Líder Mundial de Luna de Miel.

De acuerdo con la Alcaldía de la capital de Bolívar, la nominación llega luego de obtener por séptima vez el galardón como Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica, otorgado por esta institución.

“Cartagena de Indias fue nominada en esta misma categoría mundial en 2022, 2023, 2024 y este año, lo cual marca un derrotero de crecimiento y afianzamiento en las fortalezas del destino para ofrecer un luna de miel diferente e inolvidable”, destacó la entidad.