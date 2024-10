La Guajira, un lugar mágico para el kitesurf: échese la pasada y sienta el placer de ‘volar’ encima de las olas

Se iba a quedar un par de semanas pero ya lleva ocho meses totalmente enamorado de la costa Caribe. “Este país me robó el corazón”, explica. A sus 34 años, este joven nacido en Michigan y dueño de una empresa de la industria automotriz confiesa que vivir acá se le ha convertido en una seductora adicción tropical. “He estado en varias partes del mundo como China, Australia, Dubái, Vietnam y Tailandia, y he visto kitesurf en muchos lugares, pero aquí es adictivo: cuando empiezas, no puedes parar”, añade.

En 2014, ambos aprendieron las alegrías y los miedos del kitesurf. Hace poco, él vivió su mayor aventura acuática. “Una vez, luego de una tormenta —cuenta—, el viento se ‘cayó’ y las cometas se vinieron al agua. En ese momento recordé que un instructor nativo me había comentado que en una de las clases le había tocado espantar a un caimán (aunque según él, no hacen nada y se asustan), de modo que empecé a nadar hasta la orilla. Logré subir un acantilado y caminé hasta una ranchería donde las dos mujeres y dos niños que me recibieron me prestaron una moto para devolverme: nunca esperé que esto me fuera a suceder en un lugar desierto y lejano”, relata.