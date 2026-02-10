Más allá de sus famosos parques temáticos, Orlando sigue posicionándose como una parada imperdible para los fanáticos del deporte

Aunque Orlando es reconocida mundialmente por sus famosos parques temáticos, también se consolida como una parada imperdible para los fanáticos del deporte. Esto se debe a una agenda que reúne eventos deportivos de alto nivel, competencias internacionales y ligas profesionales.

Con un clima ideal y una menor afluencia de visitantes tras la temporada alta, los primeros meses del año se convierten en el momento perfecto para disfrutar de la ciudad desde una perspectiva diferente.

Por esta razón, Visit Orlando, la Asociación Oficial de Turismo del destino, presenta una selección de eventos deportivos imperdibles que tendrán lugar durante los primeros meses de 2026, pensados para viajeros que buscan conectar con sus deportes favoritos.

Lo que debe saber para vivir el fútbol en la ciudad

Como punto de encuentro para vivir una experiencia futbolera, Orlando fue reconocida por WalletHub como una de las mejores ciudades de Estados Unidos para los aficionados a este deporte. Prueba de ello es el reciente anuncio de que dos de las selecciones masculinas más destacadas del mundo disputarán partidos en el país el próximo mes de marzo, en el marco del “Camino al 26”.

En este contexto, Brasil y Colombia se enfrentarán a Croacia en el Camping World Stadium, ubicado en el distrito de West Lakes Market Street, en el centro de Orlando, como parte de su preparación rumbo al Mundial de Fútbol Masculino que comenzará en junio.

El recinto tiene capacidad para 60.219 Foto: FIFA via Getty Images

Los encuentros confirmados incluyen Colombia vs. Croacia (26 de marzo) y Croacia vs. Brasil (31 de marzo). Estos partidos representan una oportunidad única para que los aficionados disfruten de la pasión del fútbol y de la amplia oferta de eventos que ofrece la ciudad.

A esta agenda se suman los partidos de temporada regular del Orlando City Soccer Club y del Orlando Pride.

Orlando City, uno de los equipos destacados de la Major League Soccer (MLS), cuenta con una sólida historia y una afición fiel; sus partidos como local se disputan en el INTER&Co Stadium, un recinto de última generación ubicado en el corazón del centro de Orlando, con encuentros programados entre febrero y mayo.

Por su parte, Orlando Pride, equipo de la National Women’s Soccer League (NWSL), también disputará partidos en el INTER&Co Stadium a partir de marzo.

Golf, baloncesto y más disciplinas de clase mundial

Aparte del fútbol, Orlando también impulsa el turismo a través de otras disciplinas deportivas, como el golf, con la realización del Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, que tendrá lugar en el Bay Hill Club & Lodge de Arnold Palmer.

Campo de golf con una pelota, un palo y un tee de golf sobre el exuberante césped verde. Foto: Getty Images

Este torneo es uno de los eventos deportivos más emblemáticos del centro de Florida y una parada destacada del PGA Tour, ya que reúne a algunas de las figuras más importantes del golf mundial.

A esto se suman los partidos del Orlando Magic de la NBA, que se disputarán en el Kia Center entre enero y abril, así como con los encuentros de hockey de los Orlando Solar Bears, programados de febrero a abril, presentando una agenda deportiva completa que promete encuentros cargados de emoción.

De esta manera, Orlando continúa posicionándose como un destino que va más allá del entretenimiento tradicional e invita a los viajeros a descubrir su lado más competitivo, emocionante y deportivo, ideal para disfrutar a lo largo del año.