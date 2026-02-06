El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Un número récord de turistas visitaron Japón el año pasado, informó este martes el Ministerio de Transporte, a pesar de una fuerte caída en la cantidad de viajeros chinos en diciembre por las tensiones diplomáticas entre Pekín y Tokio.

El archipiélago asiático, reconocido por sus espectaculares paisajes y una cultura con adeptos en todo el mundo, registró 42,7 millones de llegadas de turistas en 2025, lo que superó la marca de 2024 de casi 37 millones.

La isla del Caribe que tuvo una fuerte caída en el turismo en 2025; estas son las razones

Sin embargo, el número de viajeros procedentes de China el mes pasado se redujo en torno a un 45% con respecto al año anterior, hasta situarse en unos 330.000.

La sugerencia en noviembre de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que Tokio podría intervenir militarmente ante cualquier ataque a Taiwán, una isla democrática que Pekín reclama como propia, provocó una fuerte reacción diplomática china.

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

El gigante asiático instó a sus ciudadanos a evitar viajar a Japón.

China ha sido la mayor fuente de turistas del archipiélago nipón, con casi 7,5 millones de visitantes en los primeros nueve meses de 2025, lo que representa cerca de una cuarta parte del total de viajeros extranjeros, según cifras oficiales.

Joven turista caminando por el distrito de electrónica de Akihabara, el barrio geek de Tokio, Japón. Foto: Getty Images

Atraídos por la debilidad del yen, gastaron el equivalente a 3.700 millones de dólares en el tercer trimestre.

Sin embargo, el ministro de Transporte japonés, Yasushi Kaneko, calificó como un “logro significativo” que la cifra total de visitantes haya superado los 40 millones por primera vez.

1.520 millones de viajes internacionales en el mundo durante 2025

Desafiando las tensiones geopolíticas, el turismo internacional aumentó un 4% en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto de la historia, con 1.520 millones de viajes internacionales, informó ONU Turismo.

Según esta agencia de la ONU con sede en Madrid, España, los ingresos del sector registraron una progresión del 5% hasta alcanzar los 1,9 billones de dólares, con un particular dinamismo de África y Asia, y un crecimiento notable de Brasil, con un aumento del 37% de las llegadas.

“La demanda de viajes se mantuvo alta a lo largo de 2025, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas”, explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, en una nota de prensa.

“Esperamos que esta tendencia positiva continúe en 2026, ya que se prevé que la economía mundial se mantenga estable y que los destinos que aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia se recuperen por completo”, añadió.

*Con información de AFP