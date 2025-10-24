Suscribirse

Turismo

Tres errores comunes que se deben evitar en el aeropuerto, para viajar sin complicaciones

El paso por las terminales aéreas puede resultar todo un desafío si no se siguen ciertos lineamientos.

Redacción Turismo
24 de octubre de 2025, 10:14 p. m.
Las compensaciones que podría pedir a la aerolínea cuando cancelan o retrasan el vuelo: conozca sus derechos como pasajero
Los viajeros suelen cometer errores durante su viaje que pueden generarle complicaciones. | Foto: Getty Images

Para muchas personas, viajar en avión es vivir una experiencia única porque combina la emoción o adrenalina de la aventura con la comodidad de una conexión rápida y, generalmente, eficiente.

Sin embargo, más allá de lo que representa la sola experiencia de volar, es muy importante tener presente que hay lineamientos, normas y muchas cosas a las que se debe prestar atención cuando se opta por este medio de transporte, pues si bien resulta algo diferente y hasta emocionante, también puede convertirse en un desafío si no se tienen claras las reglas de juego.

Contexto: Tres recomendaciones clave para prevenir que la maleta se pierda en el aeropuerto; son fáciles de poner en práctica

Para asegurarse de que el tránsito sea tranquilo y sin contratiempos, es crucial evitar ciertos errores que podrían complicar los desplazamientos y hasta amargar las vacaciones o días de descanso. Estas son algunas de esas fallas que se deben prevenir.

Ignorar las normas de seguridad

Esta es una equivocación en la que con frecuencia incurren los viajeros. En las terminales aéreas de todo el mundo es determinante movilizarse con confianza y precaución. Aquí es clave ser cuidadoso con aspectos como la manipulación del equipaje o la conexión a redes WiFi, pues cada detalle puede influir en la experiencia de viaje.

Pasajeros en el aeropuerto
Hay errores que deben evitarse en los aeropuertos. | Foto: Getty Images

Por estas razones, una de las recomendaciones es familiarizarse con las normas. Por ejemplo, tener claro lo que se puede llevar o no en la maleta o el equipaje de mano. Hay restricciones muy específicas con los líquidos y otros objetos a las que se debe prestar atención, de lo contrario esto puede causar inconvenientes en el momento de pasar por los controles de seguridad.

Contexto: Estos son los casos más comunes en los que revisan las maletas en el aeropuerto

Ser descuidado con el equipaje

Una de las primeras recomendaciones a tener en cuenta es llevar siempre consigo el equipaje para que esté seguro. No se deben recibir maletas o cosas a desconocidos. Si no se tienen en cuenta estas precauciones, es posible que esto derive en demoras, confiscación de objetos o incluso en la imposibilidad de abordar el vuelo. Adicionalmente, asegurarse de que la maleta cumple con los requisitos de tamaño y peso establecidos por la aerolínea es clave para evitar sorpresas en el aeropuerto.

El incidente ocurrió el pasado lunes 2 de junio en el aeropuerto de Texas, cuando el colombiano llegó a realizar los trámites de migración con la intención de tomar un vuelo de regreso
En los aeropuertos se deben tomar precauciones como tener el equipaje siempre a la mano. | Foto: Getty Images

Falta de documentos en regla

Siempre se debe tener claridad de la documentación que se debe llevar y más si se va a un destino internacional. Viajar sin lo necesario en este aspecto puede causar serios problemas con las autoridades de inmigración e, incluso, en situaciones extremas, puede llevar a la negación de la entrada al país de destino.

Es clave, por ejemplo, verificar que el pasaporte esté vigente durante todo el período del viaje y asegurarse de obtener los visados necesarios si se planea visitar varios países. Además, una buena idea es llevar una identificación adicional, como una licencia de conducir, y copias impresas o digitales de las reservas de vuelos, alojamiento y seguro de viaje, lo que ayudará a evitar posibles imprevistos.

