Turismo
Tres errores comunes que se deben evitar en el aeropuerto, para viajar sin complicaciones
El paso por las terminales aéreas puede resultar todo un desafío si no se siguen ciertos lineamientos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Para muchas personas, viajar en avión es vivir una experiencia única porque combina la emoción o adrenalina de la aventura con la comodidad de una conexión rápida y, generalmente, eficiente.
Sin embargo, más allá de lo que representa la sola experiencia de volar, es muy importante tener presente que hay lineamientos, normas y muchas cosas a las que se debe prestar atención cuando se opta por este medio de transporte, pues si bien resulta algo diferente y hasta emocionante, también puede convertirse en un desafío si no se tienen claras las reglas de juego.
Para asegurarse de que el tránsito sea tranquilo y sin contratiempos, es crucial evitar ciertos errores que podrían complicar los desplazamientos y hasta amargar las vacaciones o días de descanso. Estas son algunas de esas fallas que se deben prevenir.
Ignorar las normas de seguridad
Esta es una equivocación en la que con frecuencia incurren los viajeros. En las terminales aéreas de todo el mundo es determinante movilizarse con confianza y precaución. Aquí es clave ser cuidadoso con aspectos como la manipulación del equipaje o la conexión a redes WiFi, pues cada detalle puede influir en la experiencia de viaje.
Por estas razones, una de las recomendaciones es familiarizarse con las normas. Por ejemplo, tener claro lo que se puede llevar o no en la maleta o el equipaje de mano. Hay restricciones muy específicas con los líquidos y otros objetos a las que se debe prestar atención, de lo contrario esto puede causar inconvenientes en el momento de pasar por los controles de seguridad.
Ser descuidado con el equipaje
Una de las primeras recomendaciones a tener en cuenta es llevar siempre consigo el equipaje para que esté seguro. No se deben recibir maletas o cosas a desconocidos. Si no se tienen en cuenta estas precauciones, es posible que esto derive en demoras, confiscación de objetos o incluso en la imposibilidad de abordar el vuelo. Adicionalmente, asegurarse de que la maleta cumple con los requisitos de tamaño y peso establecidos por la aerolínea es clave para evitar sorpresas en el aeropuerto.
Falta de documentos en regla
Siempre se debe tener claridad de la documentación que se debe llevar y más si se va a un destino internacional. Viajar sin lo necesario en este aspecto puede causar serios problemas con las autoridades de inmigración e, incluso, en situaciones extremas, puede llevar a la negación de la entrada al país de destino.
Es clave, por ejemplo, verificar que el pasaporte esté vigente durante todo el período del viaje y asegurarse de obtener los visados necesarios si se planea visitar varios países. Además, una buena idea es llevar una identificación adicional, como una licencia de conducir, y copias impresas o digitales de las reservas de vuelos, alojamiento y seguro de viaje, lo que ayudará a evitar posibles imprevistos.