Para muchas personas, viajar en avión es vivir una experiencia única porque combina la emoción o adrenalina de la aventura con la comodidad de una conexión rápida y, generalmente, eficiente.

Sin embargo, más allá de lo que representa la sola experiencia de volar, es muy importante tener presente que hay lineamientos, normas y muchas cosas a las que se debe prestar atención cuando se opta por este medio de transporte, pues si bien resulta algo diferente y hasta emocionante, también puede convertirse en un desafío si no se tienen claras las reglas de juego.

Para asegurarse de que el tránsito sea tranquilo y sin contratiempos, es crucial evitar ciertos errores que podrían complicar los desplazamientos y hasta amargar las vacaciones o días de descanso. Estas son algunas de esas fallas que se deben prevenir.

Ignorar las normas de seguridad

Esta es una equivocación en la que con frecuencia incurren los viajeros. En las terminales aéreas de todo el mundo es determinante movilizarse con confianza y precaución. Aquí es clave ser cuidadoso con aspectos como la manipulación del equipaje o la conexión a redes WiFi, pues cada detalle puede influir en la experiencia de viaje.

Hay errores que deben evitarse en los aeropuertos. | Foto: Getty Images

Por estas razones, una de las recomendaciones es familiarizarse con las normas. Por ejemplo, tener claro lo que se puede llevar o no en la maleta o el equipaje de mano. Hay restricciones muy específicas con los líquidos y otros objetos a las que se debe prestar atención, de lo contrario esto puede causar inconvenientes en el momento de pasar por los controles de seguridad.

Ser descuidado con el equipaje

Una de las primeras recomendaciones a tener en cuenta es llevar siempre consigo el equipaje para que esté seguro. No se deben recibir maletas o cosas a desconocidos. Si no se tienen en cuenta estas precauciones, es posible que esto derive en demoras, confiscación de objetos o incluso en la imposibilidad de abordar el vuelo. Adicionalmente, asegurarse de que la maleta cumple con los requisitos de tamaño y peso establecidos por la aerolínea es clave para evitar sorpresas en el aeropuerto.

En los aeropuertos se deben tomar precauciones como tener el equipaje siempre a la mano. | Foto: Getty Images

Falta de documentos en regla

Siempre se debe tener claridad de la documentación que se debe llevar y más si se va a un destino internacional. Viajar sin lo necesario en este aspecto puede causar serios problemas con las autoridades de inmigración e, incluso, en situaciones extremas, puede llevar a la negación de la entrada al país de destino.