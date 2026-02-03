Turismo cultural en Bogotá: estos son los eventos más importantes que se realizarán en febrero

Bogotá tiene durante este mes de febrero una agenda cultural diversa e intensa para todo tipo de públicos.

“La capital invita a disfrutar conciertos, obras de teatro, experiencias inmersivas y exposiciones que dialogan con distintos públicos, gustos y generaciones, convirtiendo la cultura en una razón más para visitarla, recorrerla y vivirla”, señaló el Instituto Distrital de Turismo (IDT), que destacó los principales eventos que se llevarán a cabo este mes.

Conciertos

El sábado 8 de febrero, la Media Torta será escenario de conciertos gratuitos al aire libre, un plan ideal si estás de visita en la ciudad y deseas bailar con ritmos tradicionales en el ‘Tortazo Músicas Campesinas’.

A esta oferta se suma el concierto de Doja Cat, programado para el 15 de febrero en el Movistar Arena.

De igual manera, el 21 de febrero el Teatro El Ensueño acogerá un concierto de death metal, demostrando la diversidad de géneros que conviven en la ciudad.

Teatro, humor y experiencias escénicas

El teatro también ocupa un lugar central en la programación de febrero y es una excelente opción si buscas planes culturales distintos. Los días 7 y 8 de febrero, el Teatro Cafam presenta la obra Clásicas del amor, una propuesta para disfrutar en pareja o en familia.

El 28 de febrero, el humorista Primo Rojas llegará al Teatro El Ensueño con un espectáculo que conecta con la cotidianidad y el humor urbano.

Arte y memoria

Un evento destacado es la exposición permanente Terca Esperanza, ubicada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. “Este es un plan imperdible si quiere conocer otra cara de la ciudad”, señala el Instituto de Turismo.

“Esta muestra reúne cerca de 100 piezas —entre fotografías, bordados, objetos personales y archivos sonoros— que abordan la memoria del conflicto armado, la resistencia y los futuros posibles”, agrega.

A esta agenda se suma el show inmersivo sonoro French Touch, disponible durante febrero en el Planetario de Bogotá, una experiencia que combina música, tecnología y exploración sensorial, ideal si busca planes culturales innovadores y diferentes.

Planetario de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Festivales

Finalmente, este mes se realizará el Festival Internacional de Artes Vivas, que busca posicionarse como “una plataforma clave para las artes escénicas en la ciudad, fortaleciendo el intercambio cultural y el turismo creativo” y que se puede disfrutar desde diferentes escenarios en la ciudad.

“Con esta programación artística, musical y escénica, Bogotá demuestra que su oferta cultural no solo enriquece la vida de quienes la habitan, sino que también impulsa el turismo, dinamiza la economía creativa y convierte cada visita en una experiencia memorable”, subrayó el IDT.