Turismo

Turismo cultural en Bogotá: estos son los eventos más importantes que se realizarán en febrero

Conciertos, obras de teatro, experiencias inmersivas y exposiciones se realizarán en distintos escenarios de la capital del país.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 2:50 p. m.
Teatro El Ensueño en Bogotá.
Teatro El Ensueño en Bogotá. Foto: Teatro El Ensueño lanzamiento XVl Festival de Teatro y Circo de Bogota Abril 7 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Bogotá tiene durante este mes de febrero una agenda cultural diversa e intensa para todo tipo de públicos.

“La capital invita a disfrutar conciertos, obras de teatro, experiencias inmersivas y exposiciones que dialogan con distintos públicos, gustos y generaciones, convirtiendo la cultura en una razón más para visitarla, recorrerla y vivirla”, señaló el Instituto Distrital de Turismo (IDT), que destacó los principales eventos que se llevarán a cabo este mes.

Conciertos

El sábado 8 de febrero, la Media Torta será escenario de conciertos gratuitos al aire libre, un plan ideal si estás de visita en la ciudad y deseas bailar con ritmos tradicionales en el ‘Tortazo Músicas Campesinas’.

A esta oferta se suma el concierto de Doja Cat, programado para el 15 de febrero en el Movistar Arena.

Turismo

El pueblo colombiano cuyas calles empedradas y estilo colonial hacen que el tiempo se detenga; una joya que sí o sí debería visitar

Turismo

A solo 73 kilómetros de Pasto: los encantos del pueblo nariñense conocido como “tierra de fe y espiritualidad”

Turismo

El pueblo cundinamarqués de clima cálido, a menos de 4 horas de Bogotá, ideal para disfrutar balnearios y piscinas

Turismo

Sargazo en San Andrés: qué es, causas, duración y recomendaciones para viajeros

Turismo

Gremios piden al MinComercio retirar proyecto que modifica el Registro Nacional de Turismo; estas son las razones

Turismo

El pequeño pueblo de Boyacá que enamora por su riqueza natural y cultural, un destino imperdible a cuatro horas de Bogotá

Turismo

El paraíso de los jubilados para febrero, cerca a Bogotá, conocido por sus aguas termales ideales para descansar

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca con nombre de ciudad europea; un imperdible destino a menos de una hora de Bogotá

Turismo

“El sazón colombiano es lo mejor que hay”: turista española tras almorzar en famosa plaza de mercado del Eje Cafetero

Turismo

El municipio antioqueño reconocido por sus bellas fachadas, un destino lleno de atractivos naturales y riqueza cultural

De igual manera, el 21 de febrero el Teatro El Ensueño acogerá un concierto de death metal, demostrando la diversidad de géneros que conviven en la ciudad.

Estos fueron los principales motivos de viaje de los turistas extranjeros a Bogotá en 2025

Teatro, humor y experiencias escénicas

El teatro también ocupa un lugar central en la programación de febrero y es una excelente opción si buscas planes culturales distintos. Los días 7 y 8 de febrero, el Teatro Cafam presenta la obra Clásicas del amor, una propuesta para disfrutar en pareja o en familia.

El 28 de febrero, el humorista Primo Rojas llegará al Teatro El Ensueño con un espectáculo que conecta con la cotidianidad y el humor urbano.

Arte y memoria

Un evento destacado es la exposición permanente Terca Esperanza, ubicada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. “Este es un plan imperdible si quiere conocer otra cara de la ciudad”, señala el Instituto de Turismo.

“Esta muestra reúne cerca de 100 piezas —entre fotografías, bordados, objetos personales y archivos sonoros— que abordan la memoria del conflicto armado, la resistencia y los futuros posibles”, agrega.

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

A esta agenda se suma el show inmersivo sonoro French Touch, disponible durante febrero en el Planetario de Bogotá, una experiencia que combina música, tecnología y exploración sensorial, ideal si busca planes culturales innovadores y diferentes.

La capital del país conmemorará los 215 años de la Independencia de Colombia.
Planetario de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Festivales

Finalmente, este mes se realizará el Festival Internacional de Artes Vivas, que busca posicionarse como “una plataforma clave para las artes escénicas en la ciudad, fortaleciendo el intercambio cultural y el turismo creativo” y que se puede disfrutar desde diferentes escenarios en la ciudad.

“Con esta programación artística, musical y escénica, Bogotá demuestra que su oferta cultural no solo enriquece la vida de quienes la habitan, sino que también impulsa el turismo, dinamiza la economía creativa y convierte cada visita en una experiencia memorable”, subrayó el IDT.

Más de Turismo

Mompox

El pueblo colombiano cuyas calles empedradas y estilo colonial hacen que el tiempo se detenga; una joya que sí o sí debería visitar

Teatro El Ensueño lanzamiento XVl Festival de Teatro y Circo de Bogota Abril 7 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Turismo cultural en Bogotá: estos son los eventos más importantes que se realizarán en febrero

Ancuya, Nariño

A solo 73 kilómetros de Pasto: los encantos del pueblo nariñense conocido como “tierra de fe y espiritualidad”

La Palma, Cundinamarca

El pueblo cundinamarqués de clima cálido, a menos de 4 horas de Bogotá, ideal para disfrutar balnearios y piscinas

Archipiélago isla San Andrés Colombia

Sargazo en San Andrés: qué es, causas, duración y recomendaciones para viajeros

Turismo Colombia

Gremios piden al MinComercio retirar proyecto que modifica el Registro Nacional de Turismo; estas son las razones

Iza es un municipio colonial.

El pequeño pueblo de Boyacá que enamora por su riqueza natural y cultural, un destino imperdible a cuatro horas de Bogotá

Termales La Portada de la Villa

El paraíso de los jubilados para febrero, cerca a Bogotá, conocido por sus aguas termales ideales para descansar

El Danubio, Valle del Cauca

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Madrid, es el municipio que más flores produce en Cundinamarca, con más de 45 empresas que emplean a más de 15 mil personas.

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca con nombre de ciudad europea; un imperdible destino a menos de una hora de Bogotá

Noticias Destacadas