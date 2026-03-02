BMW vuelve a llamar a revisión a más de 330.000 vehículos en todo el mundo por riesgo de incendio: estos son los modelos afectados

El gigante BMW tendrá que retirar 337.000 automóviles en todo el mundo debido a riesgos de incendio, informó el viernes el regulador alemán del transporte KBA, que ordenó la segunda llamada a revisión de la marca en menos de un mes.

Los 20 carros más vendidos en febrero y en lo que va de 2026: Tesla sorprendió y ya superó a varias marcas de lujo

BMW tendrá que retirar 337.000 automóviles en todo el mundo debido a riesgos de incendio. Foto: Getty Images

Los vehículos, 29.000 de ellos en Alemania y de cinco modelos diferentes, están “potencialmente afectados” por el problema de seguridad, que se refiere a un cableado incorrecto del tablero, según KBA.

La retirada afecta a los i5, 5, M5, i7 y 7 fabricados entre junio de 2022 y diciembre de 2025, informó el organismo regulador en los detalles de la llamada a revisión publicados en su página web.

Hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente relacionado con este riesgo para la seguridad, añadió.

Contactado por la AFP, un portavoz de BMW confirmó las cifras de la retirada en Alemania, pero no pudo confirmar las cantidades internacionales referidas por KBA.

Cabe señalar que a principios de febrero BMW también llamó a revisión a cientos de miles de vehículos debido a un riesgo de incendio, según indicó un portavoz de la compañía a AFP, confirmando lo publicado por la revista especializada “Kfz-Betrieb”.

¿Por qué los moteros le están echando pan duro a la gasolina de sus vehículos? Hallazgo ha llamado la atención del gremio

“Los controles de productos y las quejas de los clientes han demostrado que, en los vehículos identificados, el sistema de arranque del motor puede presentar defectos”, lo que podría provocar, “en el peor de los casos, un incendio”, informó.

“Kfz-Betrieb” había anticipado que 575.000 vehículos en todo el mundo están afectados, un volumen que el portavoz de BMW se negó a confirmar, limitándose a mencionar una cifra “de seis dígitos”.

En total, dieciséis modelos equipados con relé de arranque, producidos entre julio de 2020 y julio de 2022, presentan un riesgo, según la automotriz.

Los vehículos en los que se instaló un motor de arranque defectuoso después de una reparación también se ven afectados.

Las motos más vendidas en febrero de 2026: el negocio sigue ‘viento en popa’ y ya supera cifras de 2025

La compañía recomienda no dejar el vehículo sin supervisión después de arrancar el motor. Foto: Getty Images

BMW ha observado que un componente del motor de arranque puede desgastarse tras un gran número de encendidos. A veces esto puede provocar un cortocircuito y, en el peor de los casos, un incendio.

Por estas razones, la compañía recomienda no dejar el vehículo sin supervisión después de arrancar el motor.

A finales de 2024, BMW llamó a control 1,5 millones de vehículos debido a un sistema de frenos defectuoso.