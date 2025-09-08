El mítico Porsche 911 llegó a Colombia en su versión híbrida: así luce una de las joyas de la marca alemana

La hibridación en vehículos sigue golpeando las puertas de casi todas las marcas, y Porsche no ha sido la excepción, de hecho, fiel al estilo de sus deportivos, encontró la forma de incluir esta tecnología para que sus modelos sigan siendo piezas únicas de diseño y motorización.

Es el caso del nuevo 911 Carrera 4 GTS y el 911 Targa 4GTS, primer Porsche 911 homologado para carretera con propulsión híbrida de altas prestaciones, que fue presentado oficialmente en Colombia.

Este auto se vuelve aún más ágil y rápido, y no aumenta su peso a pesar del gran salto tecnológico, lo que garantiza las sensaciones que se pueden experimentar al volante de una de estas máquinas.

Los nuevos 911 Carrera 4 GTS y 911 Targa 4GTS fueron presentados en Bogotá. | Foto: Suministradas por Autoelite

Desde Autoelite, importador de la marca para el país, confirmaron la llegada del renovado Porsche 911, icónico deportivo, ahora equipado con el revolucionario sistema T-Hybrid, que combina la herencia de más de seis décadas de ingeniería alemana con innovaciones tecnológicas de vanguardia; además, el nuevo 911 Carrera GTS cuenta con un innovador sistema de propulsión de 3.6 litros de cilindrada que garantiza unas prestaciones de conducción notablemente mejoradas.

‟Con la modernización del modelo más emblemático de la marca, Porsche se muestra con una cartera de productos completamente renovada y atractiva. El nuevo 911 Carrera GTS es el primer modelo homologado para carretera que incorpora un sistema híbrido de alto rendimiento, inspirado en la competición automovilística. Este sistema, desarrollado a partir de los conocimientos adquiridos en las pistas más exigentes del mundo, mejora significativamente las prestaciones del vehículo, ofreciendo una experiencia de conducción única”, dijo Jorge Behar, gerente general de Autoelite.

El renovado Porsche 911, este icónico deportivo, ahora viene equipado con el revolucionario sistema T-Hybrid | Foto: Suministradas por Autoelite

El 911 Carrera GTS Coupé acelera de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos y alcanza una velocidad máxima de 312 km/h. Está propulsado por un motor bóxer biturbo de 3.0 litros modificado al detalle más potente que su predecesor; además, se presenta además con un diseño renovado, un interior moderno, un equipamiento de serie mejorado y una conectividad ampliada.

Porsche ha racionalizado el diseño exterior del 911 con medidas específicas. Gran parte de estas medidas mejoran la aerodinámica y las prestaciones del deportivo. Entre ellas se incluyen nuevos revestimientos delanteros específicos para cada modelo.

De igual forma, Porsche integra todas las funciones de iluminación en las ópticas principales LED Matrix del 911, que ahora vienen de serie, con su característico aspecto de cuatro puntos. Esto permite prescindir de las ópticas frontales y crea espacio para tomas de aire de refrigeración de mayor tamaño en la parte delantera.

La nueva motorización del vehículo garantiza la sensaciones de un superdeportivo. | Foto: Suministradas por Autoelite

En los modelos 911 Carrera GTS, la parte delantera tiene cinco rejillas de refrigeración activas dispuestas verticalmente y visibles desde el exterior, además de otra rejilla no visible en cada lado. Estas se complementan con los difusores delanteros adaptativos en el revestimiento de los bajos, que se instalan por primera vez en el 911 y se controlan junto con las rejillas de refrigeración.