¿Hay que dejar calentar el carro y cuál es el tiempo indicado para esta práctica? El mundo de los vehículos cambió

Durante muchos años, algunos conductores han implementado algunas medidas con el ánimo de cuidar su vehículo, extender su vida útil y evitar accidentes por fallas mecánicas.

Los carros con motores a inyección evitan que el vehículo se deje calentar por largos periodos de tiempo. Foto: 123rf

Una de estas curiosas prácticas es la de dejar calentar el carro o sostenerlo en modo ralentí para que la temperatura del motor se eleve y este funcione en condiciones óptimas.

Ahora, con la llegada de nuevas tecnologías y con la masificación de los sistemas de inyección, hay quienes tienen dudas sobre si sigue siendo necesario calentar el motor y el tiempo que hay que hacerlo.

En el pasado, algunos optaban por hacerlo 30 segundos, varios minutos o por acelerar a fondo el carro apenas se encendía; sin embargo, con el paso del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías, estos hábitos han ido cambiando y quedando en el olvido.

¿Cuánto tiempo hay que dejar calentar el carro al encenderlo?

Para tener claro el tema, la respuesta a este interrogante es solo una: depende del tipo de motor y del combustible que este requiera para funcionar.

Así mismo, esta era una práctica que, por lo general, utilizaban los motores antiguos con sistemas de carburador, los cuales comenzaron a desaparecer desde el siglo pasado y hoy en día solo se encuentran en autos emblemáticos, con motores que marcaron historia y que se mantienen como verdaderas piezas de colección.

Si bien antes era clave dejar calentar el motor, hoy en día esta práctica puede resultar incluso perjudicial para la salud del automotor.

Hay que estar atentos al indicador de temperatura del motor para ponerlo en marcha. Foto: Getty Images

El tiempo indicado es, según algunos expertos citados por Autoblog.com, de 30 segundos; esto aplica para vehículos vendidos en Estados Unidos después de 1994.

Esto se debe a que, a partir de esa fecha, comenzaron a popularizarse los sistemas electrónicos de inyección, los cuales se encargan de enviar la cantidad necesaria de combustible a la cámara de combustión, para que desde allí comience todo el proceso que permite al motor y a sus componentes alcanzar la temperatura adecuada para su operación.

Los expertos señalan que el motor suele emitir un sonido más intenso mientras alcanza la temperatura ideal, un proceso que puede durar alrededor de 30 segundos, tiempo durante el cual los metales se calientan, los fluidos alcanzan los grados óptimos y todos los componentes entran en sintonía tras arrancar en frío.

¿Qué pasa si se deja más tiempo el motor en ralentí?

Si el motor se deja en ralentí, aunque ya haya alcanzado la temperatura correcta y se haya finalizado la fase de arranque en frío, se pueden presentar algunos riesgos, como la filtración de combustible no quemado por ciertos espacios que quedan en los cilindros, lo que podría provocar pérdida de presión en el motor.

Ante esto, surge la inquietud sobre cómo quemar ese exceso de combustible y evitar que el motor funcione por debajo de las 1.000 revoluciones por minuto. Por esta razón, los expertos recomiendan conducir el vehículo, una medida que permite que todo el sistema opere de manera correcta y a la temperatura adecuada.

Si bien esta es una recomendación válida, desde Autoblog también indican que se debe comenzar con una conducción suave, lo que ayuda a que el motor alcance los grados óptimos recomendados para su operación.

Los carros modernos tienen sistemas Start Stop que permiten apagar el motor cuando el auto se detiene. Foto: Getty Images

Cabe señalar que poner en marcha cualquier vehículo no solo requiere del motor, sino que también involucra la transmisión y el diferencial, sistemas que igualmente necesitan alcanzar su temperatura óptima para ofrecer un funcionamiento ideal.

Esto significa que, si el vehículo se deja en ralentí hasta que el motor se caliente, los demás sistemas estarán por debajo de la temperatura recomendada al momento de ponerse en marcha, lo que podría generar un desgaste prematuro.