Vehículos

¿Hay que dejar calentar el carro y cuál es el tiempo indicado para esta práctica? El mundo de los vehículos cambió

Los cambios de tecnología han llevado a que prácticas que eran comunes en el pasado, hoy por hoy ya no sean necesarias.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

24 de febrero de 2026, 12:15 p. m.
Dejar calentar el carro es una de las dudas que tienen los conductores de carros con tecnología moderna.
Dejar calentar el carro es una de las dudas que tienen los conductores de carros con tecnología moderna. Foto: Getty Images

Durante muchos años, algunos conductores han implementado algunas medidas con el ánimo de cuidar su vehículo, extender su vida útil y evitar accidentes por fallas mecánicas.

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero
Las nuevas reglas evitan multas por detalles menores o sanciones sin sustento jurídico durante los retenes.
Los carros con motores a inyección evitan que el vehículo se deje calentar por largos periodos de tiempo. Foto: 123rf

Una de estas curiosas prácticas es la de dejar calentar el carro o sostenerlo en modo ralentí para que la temperatura del motor se eleve y este funcione en condiciones óptimas.

Ahora, con la llegada de nuevas tecnologías y con la masificación de los sistemas de inyección, hay quienes tienen dudas sobre si sigue siendo necesario calentar el motor y el tiempo que hay que hacerlo.

En el pasado, algunos optaban por hacerlo 30 segundos, varios minutos o por acelerar a fondo el carro apenas se encendía; sin embargo, con el paso del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías, estos hábitos han ido cambiando y quedando en el olvido.

Vehículos

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Vehículos

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Vehículos

Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 25 de febrero

Vehículos

Uber anunció nuevo servicio: falta un paso clave para que pueda comenzar a ofrecerlo

Vehículos

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

Vehículos

Negocio de carros en Europa retrocede: este es el auto que más se está vendiendo en el viejo continente

Vehículos

El truco para que la microfibra con la que limpia el carro o la moto dure más de lo normal y no deje manchas

Vehículos

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero

Vehículos

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

¿Cuánto tiempo hay que dejar calentar el carro al encenderlo?

Para tener claro el tema, la respuesta a este interrogante es solo una: depende del tipo de motor y del combustible que este requiera para funcionar.

Así mismo, esta era una práctica que, por lo general, utilizaban los motores antiguos con sistemas de carburador, los cuales comenzaron a desaparecer desde el siglo pasado y hoy en día solo se encuentran en autos emblemáticos, con motores que marcaron historia y que se mantienen como verdaderas piezas de colección.

Si bien antes era clave dejar calentar el motor, hoy en día esta práctica puede resultar incluso perjudicial para la salud del automotor.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años
Los testigos del carro tienen diferentes colores y significados.
Hay que estar atentos al indicador de temperatura del motor para ponerlo en marcha. Foto: Getty Images

El tiempo indicado es, según algunos expertos citados por Autoblog.com, de 30 segundos; esto aplica para vehículos vendidos en Estados Unidos después de 1994.

Esto se debe a que, a partir de esa fecha, comenzaron a popularizarse los sistemas electrónicos de inyección, los cuales se encargan de enviar la cantidad necesaria de combustible a la cámara de combustión, para que desde allí comience todo el proceso que permite al motor y a sus componentes alcanzar la temperatura adecuada para su operación.

Los expertos señalan que el motor suele emitir un sonido más intenso mientras alcanza la temperatura ideal, un proceso que puede durar alrededor de 30 segundos, tiempo durante el cual los metales se calientan, los fluidos alcanzan los grados óptimos y todos los componentes entran en sintonía tras arrancar en frío.

¿Qué pasa si se deja más tiempo el motor en ralentí?

Si el motor se deja en ralentí, aunque ya haya alcanzado la temperatura correcta y se haya finalizado la fase de arranque en frío, se pueden presentar algunos riesgos, como la filtración de combustible no quemado por ciertos espacios que quedan en los cilindros, lo que podría provocar pérdida de presión en el motor.

Ante esto, surge la inquietud sobre cómo quemar ese exceso de combustible y evitar que el motor funcione por debajo de las 1.000 revoluciones por minuto. Por esta razón, los expertos recomiendan conducir el vehículo, una medida que permite que todo el sistema opere de manera correcta y a la temperatura adecuada.

Si bien esta es una recomendación válida, desde Autoblog también indican que se debe comenzar con una conducción suave, lo que ayuda a que el motor alcance los grados óptimos recomendados para su operación.

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo
Los carros modernos tienen sistemas Start Stop que permiten apagar el motor cuando el auto se detiene.
Los carros modernos tienen sistemas Start Stop que permiten apagar el motor cuando el auto se detiene. Foto: Getty Images

Cabe señalar que poner en marcha cualquier vehículo no solo requiere del motor, sino que también involucra la transmisión y el diferencial, sistemas que igualmente necesitan alcanzar su temperatura óptima para ofrecer un funcionamiento ideal.

Esto significa que, si el vehículo se deja en ralentí hasta que el motor se caliente, los demás sistemas estarán por debajo de la temperatura recomendada al momento de ponerse en marcha, lo que podría generar un desgaste prematuro.

Más de Vehículos

Bogotá

Lanzan salvavidas a moteros: las infracciones por las que ya no les podrán inmovilizar la moto, ¿se les impondrá comparendo?

Por esta razón más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esto.

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Eliminación del traspaso a persona indeterminada obliga a regularizar impuestos vehiculares en el Cauca

Cómo pagar el impuesto vehicular 2026 con descuento en Antioquia

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles 25 de febrero

x

Uber anunció nuevo servicio: falta un paso clave para que pueda comenzar a ofrecerlo

Los taxis son una de las opciones más utilizadas por los bogotanos en horas nocturnas.

Cómo saber si va en un taxi seguro y evitar el ‘paseo millonario’: acciones que pueden salvarlo de caer en manos de delincuentes

Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.

Negocio de carros en Europa retrocede: este es el auto que más se está vendiendo en el viejo continente

Dos carros particulares y un bus, protagonizan choque múltiple en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este martes, 24 de febrero: carro de alta gama protagoniza choque múltiple en el norte de la ciudad

Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad.

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Noticias Destacadas