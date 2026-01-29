Las razones por las que Tesla tuvo menores beneficios en 2025: la compañía de Elon Musk invirtió en poderoso avance

Tesla obtuvo un 61 % menos de beneficios en el cuarto trimestre de 2025 con relación a igual período del año anterior, debido al descenso en las ventas de automóviles y al aumento de la inversión en IA, informó la empresa el miércoles.

El fabricante de vehículos eléctricos, “en transición de un negocio centrado en el hardware a una empresa de inteligencia artificial”, dijo que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2.000 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial xAI, de su fundador Elon Musk.

El beneficio neto quedó en 840 millones de dólares en el último cuarto de 2025 por una caída de ventas a fin de año.

Los ingresos fueron de 24.900 millones de dólares, lo que supone un descenso del 3,1 % respecto al último trimestre de 2024.

Se esperaba una caída de los beneficios después de que Tesla anunciara a principios de enero un descenso en las entregas de automóviles durante el cuarto trimestre y el conjunto del año.

Sin embargo, la empresa informó que este descenso de los beneficios se debió también a un aumento de la inversión en inteligencia artificial.

BYD desplaza a Tesla

Tesla comunicó, el primer viernes de 2026, que tuvo ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante chino BYD.

La compañía estadounidense registró 418.227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales a alrededor de 1,64 millones de vehículos eléctricos. En contraste, BYD informó haber vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

Entre tanto, la compañía con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.

Conocida como “Biyadi” en chino, o por su eslogan en inglés “Build Your Dreams” (Construye tus sueños), BYD fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías.

Este gigante del sector automotor ha llegado a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de “nueva energía”, término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables.

Cabe señalar que BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, ya que los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

A pesar de que, como otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, ha debido enfrentar elevados aranceles en Estados Unidos, la compañía está creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

En 2024, Tesla había superado a BYD por un estrecho margen en venta de vehículos eléctricos: 1,79 millones contra 1,76 millones.