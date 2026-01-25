Vehículos

¿Los carros eléctricos sufren con el frío? Estas son las consecuencias de conducirlos bajo temperaturas extremas

Diferentes análisis confirmaron algunas de las afectaciones que sufren este tipo de vehículos en condiciones de frío.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

25 de enero de 2026, 9:09 p. m.
Son diferentes las consecuencias al conducir carros eléctricos en bajas temperaturas.
Son diferentes las consecuencias al conducir carros eléctricos en bajas temperaturas. Foto: Getty Images

Los carros eléctricos han significado para los consumidores un mundo nuevo de tecnología sobre la cual se aprende a diario y se conocen datos que, debido a su desarrollo reciente, sirven para seguir alimentando todo el conocimiento que requiere este segmento.

Los carros eléctricos pueden ver comprometida su autonomía en climas extremos. Foto: Getty Images/iStockphoto

A medida que aumenta la compra de este tipo de vehículos, también se conocen situaciones particulares sobre consumidores que reportan novedades relacionadas con la autonomía, los sistemas de carga, la eficiencia y el comportamiento de los autos bajo condiciones de calor extremo o bajas temperaturas.

Pues bien, este último punto es clave para estos vehículos, ya que en diferentes zonas del planeta, donde se pueden alcanzar los -15 °C, se han reportado cambios en el comportamiento de los carros eléctricos.

Fallas en el proceso químico de las baterías

Según el portal web especializado en carros eléctricos EVRange, la batería de litio-ion es el corazón del sistema y su rendimiento depende de reacciones químicas internas que generan electricidad.

Cuando la temperatura cae, estas reacciones se ralentizan, disminuyendo la movilidad de los iones y elevando la resistencia interna de la batería, lo que reduce su capacidad utilizable y eficiencia.

Esto ocurre porque a temperaturas bajo cero la batería no puede “entregar” la energía con la misma rapidez ni eficiencia de una batería a temperatura óptima. Por ejemplo, a −15 °C la eficiencia puede caer al 60–70 %, comparado con su rendimiento ideal a 20 °C.

Se reduce la autonomía

Consumer Reports indica la pérdida de autonomía es una de las consecuencias más drásticas de las bajas temperaturas.

Diferentes análisis y pruebas independientes confirmaron que conducir un vehículo eléctrico en temperaturas bajas puede provocar entre un 20 y un 40 % de su autonomía, en comparación con condiciones templadas.

La carga se puede hacer más lenta con las bajas temperaturas. Foto: Getty Images

Los expertos indican que a unos −9 °C la autonomía puede disminuir hasta un 25 % cuando se conduce a velocidad alta de unas 70 millas por hora, respecto a condiciones templadas.

Además, dependiendo del modelo y la intensidad del frío, algunas pruebas han reportado caídas de hasta 30–32 % o más en vehículos populares como Tesla Model 3, Volvo C40 Recharge o Polestar 2.

Uso de calefacción afecta la batería

A diferencia de los motores de combustión interna que generan calor residual del motor para calentar el habitáculo, los EV deben utilizar energía de la batería para calentar el interior. Esto provoca un consumo adicional de energía, reduciendo aún más la autonomía.

El sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) puede representar entre 20 y 50 % del consumo energético en invierno, especialmente si se utiliza la calefacción a máxima potencia.

Lenta velocidad de carga

El frío no solo afecta la conducción, sino también la velocidad de carga. Las baterías frías tienen mayor resistencia interna y, para protegerlas, muchos EV reducen automáticamente la potencia de carga rápida o la bloquean temporalmente hasta que alcanzan una temperatura segura.

Esto puede traducirse en tiempos de carga más largos y, en climas extremos, en la necesidad de estrategias de carga inteligentes o preacondicionamiento térmico.

El sistema de frenado regenerativo, característico de los carros eléctricos, podría verse afectado con el frío impidiendo la recuperación de energía. Foto: Getty Images

Se afecta la regeneración

El sistema de frenado regenerativo, que recupera energía al frenar, también puede verse limitado en condiciones frías. Muchos EV desactivan parcialmente esta función hasta que la batería alcanza una temperatura óptima, reduciendo así la energía recuperada.

Para contrarrestar estos efectos, los vehículos eléctricos modernos incorporan sistemas de gestión térmica de batería (BTMS), que regulan activamente la temperatura del paquete de baterías para mantenerlo en su rango ideal de operación.

