VEHÍCULOS

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

Redacción Vehículos
19 de febrero de 2026, 11:53 a. m.
El pico y placa en Bogotá.
El pico y placa en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

Este viernes, 20 de febrero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Movilidad en Bogotá este jueves, 19 de febrero: manifestantes se desplazan por la avenida Las Américas

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:

  • Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa para los taxis

Entre tanto, para los taxis, el viernes 20 febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Uber confirma millonaria inversión para instalar sus propias estaciones de carga rápida: así operarán

Vehículos

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

Vehículos

Movilidad en Bogotá este jueves, 19 de febrero: manifestantes se siguen desplazando hacia la Plaza de Bolívar

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali para este jueves, 19 de febrero; consulte la restricción y evite costosas multas

Vehículos

Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?

Vehículos

Tipos de cargadores para carros eléctricos: ¿cómo identificar el que debe usar para el día a día?

Vehículos

Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.

Subieron las tarifas de taxi en Bogotá: ¿qué pasa con los servicios prestados por plataformas que no utilizan taxímetro?

El pico y placa para taxis en Bogotá, en lo que resta de febrero:

  • Sábado de 21 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo de 22 febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 23 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. 
  • Jueves 26 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado de 28 febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Noticias Destacadas