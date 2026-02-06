Vehículos

Lujo con el que vienen los carros dejará de existir a partir de 2027: accidentes fatales provocaron que la ley lo eliminara

Las autoridades chinas definieron que a partir del primero de enero de 2027 estos dispositivos tendrán que ser modificados para garantizar la seguridad de los ocupantes.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de febrero de 2026, 1:08 p. m.
China evalúo los cientos de casos documentados para tomar la decisión de eliminar las manijas retráctiles.
China evalúo los cientos de casos documentados para tomar la decisión de eliminar las manijas retráctiles. Foto: Getty Images

El avance en el desarrollo tecnológico de los vehículos ha permitido diseños bastante llamativos y niveles de seguridad mucho más avanzados que los que se veían en el pasado.

Bogotanos se enfrentan a un cambio crucial en TransMilenio a partir del 7 de febrero: el anuncio es oficial y es para avanzar con el metro
Las autoridades chinas determinaron que los vehículos no podrán integrar manijas retráctiles a partir de 2027.
Este sistema ha impedido rescatar a personas atrapadas dentro de los vehículos durante accidentes. Foto: Getty Images

Sensores y radares que permiten detectar y alertar a los conductores sobre diferentes situaciones o peligros son cada vez más comunes y son algo que los compradores valoran mucho más a la hora de cerrar un negocios.

Sin embargo, hay un punto en común que ha preocupado a los estados y a la industria en general, pues debido a diferentes evidencias pudieron encontrar que un elemento que evolucionó a favor del diseño ha comenzado a presentar problemas graves en cuanto a la seguridad del conductor y los pasajeros.

Manijas retráctiles desaparecerán

El elemento que preocupa a la industria y a las organizaciones que velan por la seguridad en los vehículos son las manijas retráctiles.

Vehículos

Estados Unidos entra en la carrera de producción de baterías de estado sólido y responde a China con carro eléctrico superpoderoso

Vehículos

Canadá cambia de rumbo frente a la venta de los carros eléctricos; sigue el camino de la Unión Europea

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de febrero: fuerte trancón en la Av. Ciudad de Cali por motociclista fallecido

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este viernes, 6 de febrero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Volkswagen le puso ‘alas’ a su próximo lanzamiento: presentó Tukan, pick-up diseñada para Sudamérica

Vehículos

Carros más seguros: así cambiarán los protocolos en las evaluaciones hechas por Euro NCAP; premiarán tecnología y prevención

Vehículos

Día sin carro y moto en Bogotá: estos son los tramos de ciclorruta que fueron habilitados para la jornada de este jueves 5 de febrero

Vehículos

Avisan a ciclistas y peatones para jornada del Día sin Carro y sin Moto de este jueves, 5 de febrero: evite multas por despistado

Vehículos

La multa que muchos pasajeros de vehículos ignoran y que puede salir por más de 600 mil pesos

Vehículos

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”

Estos dispositivos, según la evidencia de cientos de casos, se han convertido en un obstáculo letal a la hora de atender emergencias provocadas por accidentes, pues su sistema impide que los socorristas puedan abrir las puertas para extraer a las personas lesionadas que se encuentran al interior de los vehículos.

Toyota sigue apostándole a los vehículos híbridos: se puso meta de producción bastante ambiciosa para 2028
Las autoridades chinas determinaron que los vehículos no podrán integrar manijas retráctiles a partir de 2027.
Los vehículos deberán contar con sistemas mecánicos que permitan la apertura de las puertas. Foto: Getty Images

Si bien se trata de un elemento de diseño bastante novedoso que da un toque de distinción a los autos y que además juega a favor de la aerodinámica, también es cierto que la seguridad es uno de los aspectos fundamentales que debe contemplar cualquier marca si quiere colocar sus vehículos en las vitrinas.

Ante esto, desde China, mercado de autos más grande del mundo y país que más exporta vehículos a todo el planeta, han emprendido acciones para que las manijas dejen de ser retráctiles y vuelvan a su diseño anterior.

El sistema retráctil, popularizado por Tesla e implementado en la mayoría de los modelos de lujo que el gigante asiático está enviando a cientos de países, tiene los días contados, pues el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China creó una norma que las prohíbe y que comenzará a aplicarse a partir del primero de enero de 2027.

Esta nueva normativa obliga a los fabricantes de vehículos presentes en China a implementar manijas visibles y a incorporar un sistema de apertura mecánico en cada puerta, según información recopilada por el Financial Times.

Esta decisión fue discutida en China durante varios años, pese a que cientos de modelos en ese país han optado por las manijas retráctiles siguiendo el ejemplo de Tesla; sin embargo, la evidencia recopilada llevó a las autoridades a tomar la decisión de eliminarlas para regresar a los sistemas anteriores.

Uno de los hechos que más alertó a las autoridades chinas ocurrió en 2024, cuando en diferentes videos quedó en evidencia los esfuerzos de los equipos de rescate para salvar a los pasajeros que viajaban en el SUV M7 de Aito.

En esa oportunidad, los socorristas tuvieron que romper las ventanas del vehículo ante la imposibilidad de poder abrir las puertas a través de las manijas, las cuales no se desplegaron debido a que, según la compañía fabricante, “los cables de alimentación y señal se cortaron inmediatamente, impidiendo que el controlador de la manija recibiera la señal de expulsión”.

El saldo de aquel accidente fue de tres personas muertas, incluido un niño de dos años, situación que llevó a las autoridades a tomar medidas y a discutir lo oportunas e inoperantes que resultan el sistema de maijas retráctiles.

Waymo prepara despliegue de taxis autónomos a “una velocidad sin precedentes”: estas son las ciudades a donde llegará el servicio
Las autoridades chinas determinaron que los vehículos no podrán integrar manijas retráctiles a partir de 2027.
Human hand touching door handle sensor of car Foto: Getty Images

Ahora, con esta nueva reglamentación, los carros deberán tener un sistema que permita accionar la puerta, en caso de emergencia, de forma mecánica y desde el exterior.

“Las manillas eléctricas deberán incluir mecanismos mecánicos independientes capaces de soportar fuerzas de al menos 500 N. Por otra parte, en el interior, cada puerta lateral debe tener al menos una manija de apertura mecánica con símbolos gráficos de mínimo 100 mm × 70 mm e instrucciones o pictográficas claramente visibles”, explicó el portal Motorpasioón.com.

Más de Vehículos

Karma Automotive y Factorial anuncian el primer programa de producción de baterías de estado sólido en EE. UU. para vehículos de pasajeros.

Estados Unidos entra en la carrera de producción de baterías de estado sólido y responde a China con carro eléctrico superpoderoso

Las autoridades chinas determinaron que los vehículos no podrán integrar manijas retráctiles a partir de 2027.

Lujo con el que vienen los carros dejará de existir a partir de 2027: accidentes fatales provocaron que la ley lo eliminara

una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.

Canadá cambia de rumbo frente a la venta de los carros eléctricos; sigue el camino de la Unión Europea

Los accidentes en moto son más letales que los que involucran cualquier otro medio de transporte.

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de febrero: fuerte trancón en la Av. Ciudad de Cali por motociclista fallecido

Pico y placa en Cali. Foto por Jorge Orozco - El País

Rota pico y placa en Cali para este viernes, 6 de febrero: estos son los carros con restricción

Volkswagen Tukan hace parte de la estrategia de la marca para Sudamerica.

Volkswagen le puso ‘alas’ a su próximo lanzamiento: presentó Tukan, pick-up diseñada para Sudamérica

Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.

Carros más seguros: así cambiarán los protocolos en las evaluaciones hechas por Euro NCAP; premiarán tecnología y prevención

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Día sin carro y moto en Bogotá: estos son los tramos de ciclorruta que fueron habilitados para la jornada de este jueves 5 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

Tarifas en aplicaciones de transporte se dispararon en Día sin Carro y sin Moto, ¿de cuánto fue el aumento?

Noticias Destacadas