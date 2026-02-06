Lujo con el que vienen los carros dejará de existir a partir de 2027: accidentes fatales provocaron que la ley lo eliminara

El avance en el desarrollo tecnológico de los vehículos ha permitido diseños bastante llamativos y niveles de seguridad mucho más avanzados que los que se veían en el pasado.

Este sistema ha impedido rescatar a personas atrapadas dentro de los vehículos durante accidentes. Foto: Getty Images

Sensores y radares que permiten detectar y alertar a los conductores sobre diferentes situaciones o peligros son cada vez más comunes y son algo que los compradores valoran mucho más a la hora de cerrar un negocios.

Sin embargo, hay un punto en común que ha preocupado a los estados y a la industria en general, pues debido a diferentes evidencias pudieron encontrar que un elemento que evolucionó a favor del diseño ha comenzado a presentar problemas graves en cuanto a la seguridad del conductor y los pasajeros.

Manijas retráctiles desaparecerán

El elemento que preocupa a la industria y a las organizaciones que velan por la seguridad en los vehículos son las manijas retráctiles.

Estos dispositivos, según la evidencia de cientos de casos, se han convertido en un obstáculo letal a la hora de atender emergencias provocadas por accidentes, pues su sistema impide que los socorristas puedan abrir las puertas para extraer a las personas lesionadas que se encuentran al interior de los vehículos.

Los vehículos deberán contar con sistemas mecánicos que permitan la apertura de las puertas. Foto: Getty Images

Si bien se trata de un elemento de diseño bastante novedoso que da un toque de distinción a los autos y que además juega a favor de la aerodinámica, también es cierto que la seguridad es uno de los aspectos fundamentales que debe contemplar cualquier marca si quiere colocar sus vehículos en las vitrinas.

Ante esto, desde China, mercado de autos más grande del mundo y país que más exporta vehículos a todo el planeta, han emprendido acciones para que las manijas dejen de ser retráctiles y vuelvan a su diseño anterior.

El sistema retráctil, popularizado por Tesla e implementado en la mayoría de los modelos de lujo que el gigante asiático está enviando a cientos de países, tiene los días contados, pues el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China creó una norma que las prohíbe y que comenzará a aplicarse a partir del primero de enero de 2027.

Esta nueva normativa obliga a los fabricantes de vehículos presentes en China a implementar manijas visibles y a incorporar un sistema de apertura mecánico en cada puerta, según información recopilada por el Financial Times.

Esta decisión fue discutida en China durante varios años, pese a que cientos de modelos en ese país han optado por las manijas retráctiles siguiendo el ejemplo de Tesla; sin embargo, la evidencia recopilada llevó a las autoridades a tomar la decisión de eliminarlas para regresar a los sistemas anteriores.

Uno de los hechos que más alertó a las autoridades chinas ocurrió en 2024, cuando en diferentes videos quedó en evidencia los esfuerzos de los equipos de rescate para salvar a los pasajeros que viajaban en el SUV M7 de Aito.

En esa oportunidad, los socorristas tuvieron que romper las ventanas del vehículo ante la imposibilidad de poder abrir las puertas a través de las manijas, las cuales no se desplegaron debido a que, según la compañía fabricante, “los cables de alimentación y señal se cortaron inmediatamente, impidiendo que el controlador de la manija recibiera la señal de expulsión”.

El saldo de aquel accidente fue de tres personas muertas, incluido un niño de dos años, situación que llevó a las autoridades a tomar medidas y a discutir lo oportunas e inoperantes que resultan el sistema de maijas retráctiles.

Human hand touching door handle sensor of car Foto: Getty Images

Ahora, con esta nueva reglamentación, los carros deberán tener un sistema que permita accionar la puerta, en caso de emergencia, de forma mecánica y desde el exterior.

“Las manillas eléctricas deberán incluir mecanismos mecánicos independientes capaces de soportar fuerzas de al menos 500 N. Por otra parte, en el interior, cada puerta lateral debe tener al menos una manija de apertura mecánica con símbolos gráficos de mínimo 100 mm × 70 mm e instrucciones o pictográficas claramente visibles”, explicó el portal Motorpasioón.com.