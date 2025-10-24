Aptiv PLC, empresa tecnológica global, anunció su más avanzada tecnología de radar hasta la fecha, diseñada para satisfacer las demandas cambiantes de los futuros sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés).

Estos nuevos radares permiten la conducción en entornos urbanos complejos. | Foto: AP

Gracias al diseño exclusivo de antenas y silicio de Aptiv, los radares Gen 8 ofrecen un rendimiento líder en su clase y la alta resolución necesaria para soportar las capacidades de los ADAS basados ​​en IA y aprendizaje automático.

Los radares Gen 8 de Aptiv abren nuevas posibilidades para la conducción sin manos en entornos urbanos complejos, ya que ofrecen una percepción avanzada con una mayor rentabilidad.

Tanto las unidades de radar frontales como las de esquina representan un importante avance en la forma en que los vehículos detectan e interpretan su entorno, proporcionando un rendimiento confiable incluso en las condiciones más difíciles del mundo real.

La misma propiedad intelectual central que impulsa los radares Gen 8 de Aptiv impulsa también el recién lanzado sensor PULSE de Aptiv, una solución compacta y versátil que combina datos de radar y cámara para mejorar la percepción alrededor de todo el vehículo.

Al integrar tecnología de alcance ultracorto con una cámara de visión envolvente, PULSE puede sustituir hasta cuatro sensores ultrasónicos, lo que mejora la precisión de la detección y reduce la complejidad del sistema y el costo para los fabricantes de automóviles. Su precisión y adaptabilidad lo hacen ideal también para múltiples aplicaciones de detección de corto alcance, como drones y robótica industrial.

Los radares Gen 8 son válidos para nuevos escenarios de conducción, como la navegación con piloto automático (NOA, por sus siglas en inglés), incluso en entornos complejos y congestionados, como calles urbanas y estacionamientos, gracias a su campo de visión significativamente ampliado.

Este tipo de radares permiten una identificación de objetos y personas mucho más precisa. | Foto: Getty / Reddit / Montaje Semana

Los nuevos avances de los radares Gen 8 de Aptiv

Radar delantero : proporciona una detección de largo alcance de más de 300 metros con una resolución angular 4D ultraprecisa, lo que permite una mejor clasificación de los objetos estáticos que se pueden sobrepasar o no. Este sistema de última generación ofrece un aumento del rendimiento del 30% y duplica el campo de visión vertical en comparación con su versión anterior.

: proporciona una detección de largo alcance de más de 300 metros con una resolución angular 4D ultraprecisa, lo que permite Este sistema de última generación ofrece un aumento del rendimiento del 30% y duplica el campo de visión vertical en comparación con su versión anterior. Radar de esquina de modo dual: mejora el rendimiento de alcance líder en la industria de la generación anterior al aumentar la resolución del campo de visión vertical (FOV, por sus siglas en inglés), lo que ofrece una mayor capacidad en situaciones de corto alcance y baja velocidad, como el frenado automático de emergencia frontal (AEB, por sus siglas en inglés), el estacionamiento automático y la evitación de objetos. En comparación con la versión anterior, la discriminación horizontal ha mejorado en un 25% y ahora es posible la discriminación vertical gracias a la tecnología de detección de vanguardia.

Mucha más conexión con la realidad

Los radares Gen 8 de Aptiv establecieron un nuevo estándar en tecnología ADAS, ya que ofrecen una detección, precisión y adaptabilidad mejoradas. Diseñados para el rendimiento de conducción en el mundo real, ofrecen soluciones más inteligentes, seguras y escalables, tales como:

Cambio sustancial en el recuento de detección: el sistema ofrece una mejora en la detección de objetos en comparación con las generaciones anteriores, lo que permite identificar más objetos con una retroalimentación más rica del sensor.

el sistema ofrece una mejora en la detección de objetos en comparación con las generaciones anteriores, lo que permite Mayor número de canales: la configuración básica de los radares Gen 8 duplica el número de canales con respecto a su predecesor, lo que mejora la sensibilidad de detección y clasificación de objetos, al tiempo que ofrece un rendimiento de radar superior con cambios mínimos en el diseño.

la configuración básica de los radares Gen 8 duplica el número de canales con respecto a su predecesor, lo que al tiempo que ofrece un rendimiento de radar superior con cambios mínimos en el diseño. Objetos estáticos por encima y por debajo del vehículo: la resolución angular 4D superior permite la clasificación mediante radar de objetos estáticos por encima y por debajo del vehículo, lo que ayuda en la detección de objetivos exclusivos por radar para funciones avanzadas de control de crucero.

La movilidad podría cambiar de forma drástica gracias a la evolución de los radares y las asistencias a la conducción. | Foto: Getty Images