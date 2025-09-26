Nissan presentó su próximo sistema de asistencia de conducción: utiliza IA y puede anticiparse a varias situaciones

Nissan inició este mes las demostraciones de su tecnología avanzada de asistencia al conductor ProPILOT de próxima generación , antes de su lanzamiento previsto en Japón durante el año fiscal 2027.

Una flota de prototipos totalmente eléctricos basados ​​en el Nissan Ariya demostró su capacidad para conducir con seguridad y confianza en el complejo entorno urbano del centro de Tokio.

Combinando el software “Wayve AI Driver” de Wayve y la tecnología “Ground Truth Perception” de Nissan, que aprovecha el LiDAR de próxima generación, el sistema ProPILOT busca establecer nuevos estándares en las tecnologías de asistencia al conductor.

Nissan viene trabajando en su nuevo sistema de asistencia de conducción. | Foto: Getty Images / Nur Photo

El hardware del futuro

Los vehículos prototipo cuentan con 11 cámaras, 5 sensores de radar y un sensor LiDAR de próxima generación.

Wayve AI Driver ofrece una experiencia similar a la humana.

AI Driver de Wayve es un software que aplica tecnología de inteligencia artificial de vanguardia a la conducción de vehículos. Procesa datos de imagen de los sensores de la cámara a bordo para permitir una conducción fluida y segura en entornos urbanos complejos.

La IA incorporada de Wayve tiene la capacidad de comprender su entorno y anticipar lo que sucederá a continuación y cómo sus propias acciones afectarán el medio ambiente, lo que le permite conducir con seguridad en armonía con su entorno, como un conductor humano experto. Además, su alta velocidad de procesamiento le permite responder de inmediato a cambios repentinos en las condiciones, garantizando una actuación segura en tiempo real.

Además, la IA de Wayve se inspira en cómo las personas perciben y aprenden de su entorno, basándose en conocimientos sobre la cognición y los procesos conductuales humanos.

Comprende cómo evolucionan las situaciones de conducción completas, en lugar de reaccionar únicamente a objetos individuales. Al aprender el flujo de cambios en su entorno, puede adaptarse a una amplia variedad de escenarios reales y tomar decisiones precisas incluso en situaciones complejas, como un humano experimentado y atento.

La firma japonesa emplea radares, sistemas Lidar y sensores con inteligencia artificial. | Foto: Nissan / API

Radares mejores que las cámaras

Los vehículos de demostración equipados con ProPILOT de última generación incorporan un sensor LiDAR de alto rendimiento montado en el techo. Este es un componente clave de la tecnología Ground Truth Perception de Nissan. El LiDAR puede detectar objetos con mayor precisión que las cámaras, lo que mejora la seguridad durante la conducción nocturna y a alta velocidad.

Son esta nueva tecnología, Nissan ha evolucionado progresivamente su sistema de asistencia al conductor, desde la conducción en autopista de un solo carril (ProPILOT) hasta la asistencia multicarril (ProPILOT 2.0). Con la nueva generación.

La IA incorporada de Wayve tiene la capacidad de comprender su entorno y anticipar lo que sucederá a continuación | Foto: Nissan / API

“Nuestro sistema ProPILOT 2.0 ha tenido una excelente acogida, pero la tecnología ProPILOT de próxima generación de Nissan incorporará funciones aún más innovadoras y brindará la sensación de un conductor humano experto al volante. Se adaptará a condiciones de tráfico más complejas y brindará una mayor confianza y tranquilidad, mejorando la seguridad no solo del conductor, sino de todos los usuarios de la carretera”, dijo Eiichi Akashi, director de Tecnología de Nissan.