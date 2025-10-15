Nuevo cinturón de seguridad de Volvo logró reconocimiento de la revista TIME: ¿por qué es uno de los mejores inventos de 2025?

Desde que se inventó a final de la década de los 50, el cinturón de seguridad ha sido uno de los elementos mejor valorados en la industria automotriz, gracias al impacto que ha tenido en la seguridad de los pasajeros y el piloto, evitando millones de muertes desde que se decidió instalarse de forma permanente en todos los vehículos.

El nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo de Volvo utiliza sensores que permiten configuraciones personalisadas. | Foto: Suministrada por Volvo

Cabe señalar que la pionera en este tema fue la firma de rigen sueco Volvo, compañía que ha tenido entre sus prioridades la seguridad de sus vehículos.

Al crear este sistema y levantar las patentes para que las demás compañías pudieran acceder y emplearlo, se permitió un avance sin precedentes en cuanto a seguridad, permitiendo un punto de partida para ir perfeccionando su uso, teniendo en cuenta que los vehículos actuales alcanzan velocidades mucho más altas y las vías permiten desplegar todo el poder de las máquinas.

Cinturón de seguridad adaptativo, reconocido por la revista TIME

Este afán, también la llevó a perfeccionar el invento de los años 50 permitiendo que Volvo Cars fuera reconocida por la Revista TIME como una de las empresas con los Mejores Inventos de 2025 gracias al desarrollo del primer cinturón de seguridad multiadaptativo del mundo, que debutará en el SUV eléctrico EX60.

Este sistema ajusta su nivel de protección según las condiciones del tráfico y las características físicas de cada ocupante, utilizando datos en tiempo real provenientes de los sensores del vehículo. De esta manera, ofrece una protección más inteligente y personalizada que evoluciona mediante actualizaciones de software.

El uso del cinturón de seguridad ha sido clave para diminuir la muerte de personas en accidentes de tránsito. | Foto: Getty Images

Justamente, TIME ha publicado su lista anual de los Mejores Inventos, que incluye 300 innovaciones extraordinarias que transforman vida y por segundo año consecutivo Volvo Cars figuró allí con sus innovaciones en seguridad.

“Nos enorgullece que TIME nos haya reconocido como líderes en seguridad automotriz. (...) Con el cinturón de seguridad multiadaptativo del próximo EX60, aprovechamos datos en tiempo real para adaptarnos a la situación y a la persona que lo lleva, ofreciendo una protección más inteligente y personalizada que puede ayudar a reducir las lesiones”, afirmó Asa Haglund, directora del Centro de Seguridad de Volvo Cars.

Aprovechando los datos en tiempo real de los avanzados sensores interiores y exteriores del vehículo, el sistema puede personalizar la protección ajustándose a la situación actual y al perfil personal único de conductores y pasajeros, como su altura, peso, complexión y posición del asiento.

Por ejemplo, un ocupante de mayor tamaño en un accidente grave recibirá una configuración de carga del cinturón más alta para ayudar a reducir el riesgo de lesiones en la cabeza, mientras que un ocupante de menor tamaño en un accidente más leve recibirá una configuración de carga del cinturón más baja para reducir el riesgo de fracturas costales.

El cinturón de seguridad fue creado a finales de la década de los años 50 por Volvo. | Foto: Getty Images

Las capacidades del nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo están diseñadas para mejorar continuamente mediante actualizaciones de software inalámbricas. A medida que Volvo Cars recopila más información, el vehículo puede mejorar su comprensión de los ocupantes, los nuevos escenarios y las estrategias de respuesta.

El nuevo cinturón de seguridad se presentará en el próximo Volvo EX60, que se revelará al mundo el 21 de enero de 2026 durante un evento transmitido en vivo desde Estocolmo, Suecia.