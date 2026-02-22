VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de febrero: así rotará

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
22 de febrero de 2026, 8:28 p. m.
La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.
La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este lunes, 23 de febrero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:

  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este lunes, 23 de febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

Vehículos

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Vehículos

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

Vehículos

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero

Vehículos

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

Vehículos

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

Vehículos

Toyota BZ4X llegó a Colombia: el primer carro eléctrico de la marca japonesa finalmente fue revelado

Vehículos

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Vehículos

Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

La medida rige para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en febrero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

Más de Vehículos

La época de lluvias supone un mayor reto para el cuidado de los carros. Es cuando más hay que lavarlos.

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Fotomultas en Cali: ¿Se pueden aplicar a motociclistas sin casco?

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero

La señal de prohibido parquear opera desde el punto en el que se instala, hacia adelante y hasta la siguiente intersección, según el Manual de Señalización Vial.

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

x

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

El Toyota BZ4X es el primer vehículo eléctrico de la marca en Colombia

Toyota BZ4X llegó a Colombia: el primer carro eléctrico de la marca japonesa finalmente fue revelado

Trancones tras batallas campales bajo la lluvia en Barranquilla.

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Bogotá

La moto sigue siendo el vehículo preferido en América Latina: se consolida como fuente de ingreso

El tráfico en el occidente de la capital está detenido por un accidente entre dos automóviles. X - (@BogotaTransito)

Así estuvo la movilidad en Bogotá este viernes, 20 de febrero

Noticias Destacadas