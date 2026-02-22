Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de febrero: así rotará

Este lunes, 23 de febrero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:

Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este lunes, 23 de febrero, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

La medida rige para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en febrero