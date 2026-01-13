Renault Filante, el nuevo lanzamiento de la marca francesa: ¿cuándo llegará este híbrido a Colombia?

Renault Filante, el nuevo referente internacional de la marca, abrió otra etapa en la expansión internacional de la compañía.

El nuevo buque insignia de la gama global imprime un estilo y una tecnología de punta que lo convierten en una pieza fundamental dentro de los proyectos de la firma francesa de cara a los próximos años.

El Filante buscará impulsar a la marca a cumplir uno de sus objetivos: consolidar la presencia de la firma en mercados clave de Asia y Oriente Medio.

Aumento del salario mínimo podría cambiar la forma cómo se venden los carros en Colombia: “Niveles inviables”

El Renault Filante fue presentado en Corea del Sur. Foto: Renault / API

Este nuevo vehículo, que recoge aspectos clave de la marca como la tecnología, el diseño y la historia de algunos modelos destacados del pasado, lo posicionan como mucho más que un simple modelo de última generación.

Según la fabricante francesa, se trata de un auto que subraya la determinación de la marca de reafirmar su presencia en el segmento premium global, aprovechando tanto su tradición como su innovación.

Fabricado en Corea del Sur, en la planta de Busan, Renault Filante encarna la apuesta global dela marca por el segmento de lujo, a la vez que complementa su gama en Corea del Sur.

En esta región, los segmentos D y E ostentan una cuota de mercado del 51,6 % (-1,4 % respecto a 2024). El segmento E por sí solo tiene una cuota del 26,2 %, con los SUV representando alrededor del 16 %, datos no menores de cara a lo que espera Renault con esta nueva apuesta.

“Renault Filante representa lo mejor que el grupo Renault y Renault Corea pueden lograr juntos. Combinando el ADN global de Renault en diseño e innovación con la excelencia técnica de Renault Corea, está respaldado por las avanzadas capacidades de la industria automotriz coreana”, indicó Nicolás Paris, CEO de Renault Corea.

Sudamérica y Europa, mejores mercados para Volkswagen y Mercedes-Benz: ¿cómo les fue en EE. UU. y China?

El Renault Filante contará con la tecnología de conectividad más reciente desarrollada por la marca francesa. Foto: Renault / API

Entre 2024 y 2027, Renault habrá lanzado ocho nuevos vehículos fuera de Europa, incluyendo cinco en los segmentos C y D, para posicionar la marca en los segmentos que generan mayor valor. La ambición de Renault es que una de cada tres ventas fuera de Europa sea de un vehículo híbrido o eléctrico, en el mismo período.

Como parte de este plan, Renault Filante ocupa un lugar destacado junto con Kardian, Duster, Boreal y Koleos. Encabezando la gama, este crossover satisface las necesidades de los mercados de Corea del Sur, los Estados del Golfo y algunos países latinoamericanos.

El lanzamiento del Renault Filante comenzará en marzo de 2026 en Corea del Sur, para luego extenderse gradualmente a Latinoamérica (Colombia, Chile, Uruguay, etc.) y, posteriormente, a los países del Golfo a principios de 2027.

“Abrimos un nuevo capítulo en el Plan de Acción Internacional de Renault para 2027, aquí en Corea, un país que desempeña un papel fundamental en nuestras ambiciones globales. Tras el lanzamiento del Grand Koleos en octubre de 2024, estamos a punto de presentar otro buque insignia para Corea: Filante”, explicó Fabrice Cambolive, Chief Grooth Officer del Grupo Renault, y CEO de Renault.

Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran

El Renault Filante contará con motorización híbrida y llega a consolidar el portafolio de la firma. Foto: Renault / API

El Renautl Filante contará con un motor E-Tech de 250 hp híbrido integral, que le brindará potencia y eficiencia con 565 Nm de torque gracias a la presencia de un motor térmico de 1,5 litros y dos motores eléctricos: el primero de 135 hp y 320 Nm y el segundo, dedicado a encender el motor de combustión y recargar la batería, que cuenta con 80 hp y 180 Nm.