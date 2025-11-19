Suscribirse

VEHÍCULOS

Rotación del pico y placa en Bogotá el jueves 20 de noviembre de 2025: atentos, conductores

La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la capital del país.

Redacción Vehículos
19 de noviembre de 2025, 5:39 p. m.
Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Guillermo Torres

Este jueves, 20 de noviembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Contexto: Congresista Juan Carlos Wills anunció demanda contra medida de pico y placa los sábados para vehículos no registrados en Bogotá

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de noviembre

  • Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Contexto: Estos son los carros que se salvan del pico y placa para los sábados, ordenado por el alcalde Carlos Fernando Galán

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este jueves, 20 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1-2-3-4-7-8-9-0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 5 y 6.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de noviembre

  • Viernes 21 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Sábado 22 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
  • Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
  • Jueves 27 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
  • Viernes 28 de noviembre:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
  • Sábado 29 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3-4-5-6-7-8-9-0
  • Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa. 

Noticias Destacadas

