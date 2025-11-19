VEHÍCULOS
Rotación del pico y placa en Bogotá el jueves 20 de noviembre de 2025: atentos, conductores
La medida de pico y placa busca mejorar la movilidad en la capital del país.
Este jueves, 20 de noviembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
En contraste, los automóviles con placas finalizadas 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.
Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de noviembre
- Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, este jueves, 20 de noviembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1-2-3-4-7-8-9-0.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 5 y 6.
La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de noviembre
- Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
- Sábado 22 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0
- Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0
- Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0
- Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8
- Sábado 29 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0
- Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.