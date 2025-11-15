Suscribirse

Concejal defendió propuesta del alcalde Carlos Fernando Galán de aplicar pico y placa a vehículos que no están matriculados en Bogotá

El cabildante David Saavedra propuso llevar esa discusión a la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 10:25 p. m.
Concejal David Saavedra.
El concejal David Saavedra salió en defensa del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su iniciativa de ampliar el pico y placa solidario los fines de semana para los vehículos que no están registrados en la capital.

“No es un castigo ni una medida improvisada. Es corregir un desequilibrio que lleva una década afectando gravemente las finanzas y la movilidad de la ciudad”, comentó Saavedra.

El concejal reprochó que por la ciudad circulan vehículos que pagan sus impuestos en otros municipios de Cundinamarca, a pesar de que todas las semanas circulan por las calles de la capital, donde no están matriculados.

El cabildante recordó que hace 17 años el Concejo de Bogotá adoptó un acuerdo para impedir la competencia desleal entre la capital y Cundinamarca en materia de matrículas de vehículos.

Además, cuestionó que en 2015 algunos municipios comenzaron a efectuar prácticas para promover las inscripciones de esos carros en sus territorios.

“Es hora de hablar claro y nivelar la cancha. Bogotá no puede seguir perdiendo recursos que necesita para moverse y progresar”, reclamó Saavedra.

Finalmente, también propuso llevar esa discusión a la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, pero con el compromiso de que haya corresponsabilidad tributaria.

