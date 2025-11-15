El concejal David Saavedra salió en defensa del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por su iniciativa de ampliar el pico y placa solidario los fines de semana para los vehículos que no están registrados en la capital.

“No es un castigo ni una medida improvisada. Es corregir un desequilibrio que lleva una década afectando gravemente las finanzas y la movilidad de la ciudad”, comentó Saavedra.

El concejal reprochó que por la ciudad circulan vehículos que pagan sus impuestos en otros municipios de Cundinamarca, a pesar de que todas las semanas circulan por las calles de la capital, donde no están matriculados.

El cabildante recordó que hace 17 años el Concejo de Bogotá adoptó un acuerdo para impedir la competencia desleal entre la capital y Cundinamarca en materia de matrículas de vehículos.

Además, cuestionó que en 2015 algunos municipios comenzaron a efectuar prácticas para promover las inscripciones de esos carros en sus territorios.

El concejal de Bogotá, David Saavedra, salió en defensa del pico y placa solidario propuesto por el alcalde Carlos Fernando Galán. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/WHNvedxBT4 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2025

“Es hora de hablar claro y nivelar la cancha. Bogotá no puede seguir perdiendo recursos que necesita para moverse y progresar”, reclamó Saavedra.