Trucos para estacionar en reversa y parecer un experto: ¿se debe confiar en la cámara o en los espejos?

Hoy en día los vehículos traen diferentes herramientas como espejos, cámaras, sensores, sonidos y alertas que indican si la maniobra se está realizando de forma correcta.

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de febrero de 2026, 10:40 a. m.
Estacionar en reversa puede llegar a ser todo un reto. La práctica le ayudará a mejorar la maniobra.
Estacionar en reversa es una de las maniobras más intimidantes para muchos conductores, especialmente en espacios estrechos o estacionamientos llenos.

Es importante identificar los lugares donde sí se puede estacionar.
Aunque a primera vista pueda parecer sencillo, requiere técnica, visión espacial y práctica constante, por lo que hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para ir perfeccionando la maniobra y lograr estacionar en espacios mucho más reducidos y complicados.

Posición inicial, la clave del éxito

Antes de iniciar la marcha atrás, es crucial colocar el vehículo en la posición correcta y revisar el entorno. Conducir lentamente hacia el lado del espacio elegido y detenerse. Cuando el vehículo esté alineado adecuadamente crea una base sólida para la maniobra posterior.

La red de entrenamiento RED Driving School recomienda situar el automóvil a una distancia moderada del espacio, dejando suficiente margen para maniobrar sin tocar vehículos vecinos o obstáculos visibles.

Este truco reduce la necesidad de ajustes extremos durante la reversa, lo que no solo mejora la seguridad sino también la eficiencia al estacionar.

Visión 360 grados y uso de espejos

Un error común es depender únicamente de la cámara de reversa o del espejo retrovisor central. Los expertos señalan que una visión completa del entorno mejora sustancialmente el resultado de la maniobra. Utilizar tanto los espejos laterales como las verificaciones sobre el hombro ayuda a identificar peatones, ciclistas u objetos fuera del campo de visión normal.

Cámara de reversa
Los beneficios de una cámara de reversa de un carro son abundantes. Foto: Imagen creada con el generador de imágenes de Bing Creator

El Royal Automobile Club of Victoria (RACV) sugiere una revisión completa antes de iniciar la marcha atrás: tres espejos, dos verificaciones de hombro y una cámara, si está disponible. Esta secuencia aumenta la conciencia situacional y reduce la probabilidad de golpes o errores.

A qué velocidad se debe estacionar

Una de las claves más ignoradas por los conductores novatos es controlar la velocidad al retroceder. Avanzar demasiado rápido disminuye el tiempo para reaccionar y ajustar la dirección, lo que suele provocar maniobras torpes o incluso colisiones menores. Según diversos manuales de conducción, retroceder lentamente permite realizar ajustes suaves y precisos del volante, y facilita mantener el vehículo centrado entre las líneas del espacio.

Practicar este truco no solo mejora la ejecución de la maniobra, sino que también aumenta la confianza del conductor, especialmente en situaciones de alta presión o tráfico pesado.

Utilizar puntos de referencia visuales

Los conductores experimentados recomiendan establecer puntos de referencia claros para saber cuándo comenzar a girar el volante y cómo seguir avanzando. Estos puntos pueden ser una línea marcada en el suelo, el borde de un carro estacionado o incluso marcas específicas vistas en los espejos laterales.

Por ejemplo, cuando la rueda trasera está alineada con la línea del espacio objetivo, es un momento común para iniciar el giro del volante. Esta técnica transforma lo que suele ser una maniobra intuitiva en una acción deliberada y medible, reduciendo los errores de posicionamiento y ajustando la trayectoria con precisión.

Forma más sencilla de estacionar el carro.
Tener claros los límites del espacio ayuda a ubicarse mucho mejor en una posición inicial. Foto: Getty Images

Ajustes y correcciones inteligentes

Incluso con una buena preparación, es normal necesitar ajustes. La escuela de conducción Pilot Ace enfatiza que detenerse y realizar pequeñas correcciones adelantando un poco el auto para reajustar el ángulo es más seguro y efectivo que forzar la maniobra hasta el final.

La lógica aquí es simple: un pequeño avance orientado correctamente permite un nuevo ángulo de reversa más adecuado, evitando choques con el vehículo vecino o el exceso de correcciones en marcha atrás. Esta estrategia también enseña a los conductores a leer mejor el espacio en tiempo real, lo que se traduce en maniobras más suaves y menos estrés al volante.

