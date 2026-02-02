Vehículos eléctricos: “Cuestión de ideología” que puede afectar el futuro de la industria en Estados Unidos

La fabricación de vehículos eléctricos se rige por curvas de aprendizaje pronunciadas y economías de escala, lo que significa que, cuantos más vehículos fabrica una empresa, mejora su capacidad para fabricarlos con mayor rapidez y a menor coste. La baja producción y las bajas ventas nacionales pueden implicar mayores costos de las piezas y un menor poder de negociación para los fabricantes de automóviles en las cadenas de suministro globales.

Son varios los desafíos que debe enfrentar EE. UU. para poder hacer de los vehículos eléctricos un renglón importante de su economía. Foto: 123RF

El panorama competitivo ya está cambiando. En 2025, China exportó 2,65 millones de vehículos eléctricos, duplicando sus exportaciones de 2024, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles; además, BYD superó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo en 2025.

Ante este panorama, algunos analistas consideran que Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un seguidor de la industria que una vez definió, viéndose superado por China y por otros países donde los carros eléctricos comienzan a tener una gran relevancia.

Algunos argumentan que los consumidores estadounidenses simplemente prefieren las camionetas y los híbridos. Otros señalan los subsidios chinos y el exceso de capacidad como distorsiones que justifican la cautela de la industria estadounidense. Estas preocupaciones merecen consideración, pero no compensan el hecho fundamental de que, a nivel mundial, la participación de los vehículos eléctricos en las ventas de automóviles sigue aumentando.

¿Qué puede hacer Estados Unidos?

“Para que los fabricantes de automóviles y los trabajadores estadounidenses puedan competir en este mercado, el gobierno, en nuestra opinión, tendrá que dejar de tratar los vehículos eléctricos como una cuestión ideológica y empezar a gobernarlo como una transición industrial”, dice un artículo publicado por The Conversation y divulgado por la AP.

Una alternativa es el apoyo específico en el punto de venta para compradores de ingresos bajos y medios. Foto: 123 Rf

Esto comienza con restaurar la credibilidad regulatoria, algo que parece improbable ahora que la administración Trump avanza hacia la reducción de las normas de emisiones de vehículos. Las normas de rendimiento son el motor silencioso de la inversión industrial. Cuando las normas son predecibles y se aplican, los fabricantes pueden planificar, los proveedores pueden invertir en nuevos negocios y los trabajadores pueden capacitarse para una demanda fiable.

Los gobiernos a nivel estatal y local y la industria también pueden tomar medidas importantes.

Enfoque en la asequibilidad y la equidad

El crédito fiscal federal para vehículos limpios, que otorgaba un descuento a los compradores de vehículos eléctricos, expiró en septiembre de 2025. Una alternativa es el apoyo específico en el punto de venta para compradores de ingresos bajos y medios.

Al sustituir los créditos generales por incentivos específicos (un modelo ya utilizado en California y Pensilvania), los gobiernos pueden garantizar que los fondos públicos se dirijan a las personas que actualmente no pueden acceder al mercado de vehículos eléctricos. Además, las reducciones de tasas de interés que permiten a los compradores reducir sus pagos de préstamos y los programas de “préstamos verdes” pueden ser útiles, generalmente financiados por gobiernos estatales y locales, empresas de servicios públicos o subvenciones federales.

Seguir ampliando la red de carga

Un juez federal dictaminó el 23 de enero de 2026 que la administración Trump violó la ley al suspender un programa de 5 mil millones de dólares para expandir la red nacional de cargadores de vehículos eléctricos. Esta expansión puede mejorarse si se prioriza la cantidad de puntos de carga en lugar de la cantidad de puertos instalados, como hizo California en 2025. Garantizar la fiabilidad y eliminar cuellos de botella, como las conexiones eléctricas y los sistemas de pago, podría ayudar a aumentar el número de estaciones operativas.

Utilizar la adquisición de flotas como estabilizador de las ventas en EE. UU.

Cuando los estados, ciudades y empresas ofrecen un volumen predecible de compras de vehículos, esto ayuda a los fabricantes a planificar sus inversiones futuras. Por ejemplo, el pedido de Amazon en 2019 de 100.000 vehículos eléctricos de reparto Rivian, que se entregarían durante la siguiente década, le dio a la empresa emergente automotriz el impulso que necesitaba.

Expertos indicaron cómo la promoción de los vehículos eléctricos puede ayudar a mejorar la economía local en EE. UU. Foto: 123RF

Considerar la transición laboral como una infraestructura fundamental

Esto implica dotar a los trabajadores de habilidades que puedan aplicar en distintos empleos, ayudar a los proveedores a reequiparse en lugar de cerrar y coordinar la capacitación con las necesidades de los empleadores. Si se implementan correctamente, estas inversiones convierten el cambio económico en una fuente de empleos estables y un amplio apoyo público. Si se implementan de forma deficiente, corren el riesgo de generar una reacción política negativa.

La escena en el Salón del Automóvil de Detroit debería ser una advertencia, no un veredicto. La industria automotriz mundial está acelerando su transición hacia los vehículos eléctricos. La pregunta para Estados Unidos es si moldeará ese futuro —y garantizará que las tecnologías y los empleos de la próxima era automotriz se encuentren en el país— o si los importará.

*Con información de AP.