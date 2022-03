Abdomen plano: cómo tonificarlo en una semana

El abdomen plano es la obsesión de muchas mujeres y hombres, para ello recurren a dietas y rutinas de ejercicios para lograr el objetivo de tener una figura envidiable. Además, esta grasa acumulada también puede ser un problema para la salud, pues se aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como diabetes y algunos tipos de cáncer, así lo explica el portal Hola.

El mencionado sitio web señala que en muchos casos, la dieta y las rutinas de ejercicios no son suficientes para alcanzar el anhelado abdomen plano, y añade que hay entrenamientos que son especiales para quemar la grasa en esta parte del cuerpo.

En Hola aconsejan la rutina de ejercicios de Holly Dolke, quien es una youtuber que ha ganado seguidores gracias a un entrenamiento que tan solo se necesitan 13 minutos diarios para trabajar la parte abdominal.

“Dolke se define a sí misma como ‘la chica que lo ha probado todo’ sin que, según relata, nada le funcionara demasiado. Después de prepararse como entrenadora personal, ha conseguido desarrollar un método con el que ponerse en forma desde casa sin necesidad de equipamiento”, así describe Hola a la entrenadora.

En su canal de YouTube que tiene un poco más de 1.6 millones de suscriptores, la entrenadora ofrece cortos tutoriales para realizar ejercicio en la casa en pocos minutos, pues entiende las dificultades que tienen muchas mujeres para dedicarle más tiempo a las rutinas de ejercicios.

“La rutina consta de distintos ejercicios que se repiten durante 30 segundos cada uno. En lugar de explicar cada movimiento, la entrenadora realiza la tabla en su totalidad para servir de guía a todas las que lo estén viendo desde casa, como una suerte de entrenadora personal virtual”, indica el portal Hola.

Dolke también aconseja planes alimenticios para complementar las rutinas de ejercicio que enseña en sus videos.

Según el medio especializado Salud180 la plancha es “uno de los más efectivos para marcar rápido el abdomen, trabaja tanto el abdomen alto, medio y bajo”. El citado portal añade que con este ejercicio se “trabajan de forma equilibrada el abdomen y la espalda, a diferencia de los crunchs, pues estos solo se concentran en el trabajo abdominal”.

En el portal unCOMO advierte que “las dietas milagrosas no existen, y bajar de peso para lograr un vientre plano es un proceso largo que no se debe abandonar, aunque en un principio no se vean los primeros resultados”.

En el sitio web unCOMO también explican que para comenzar con el proceso para quemar la grasa abdominal, la persona se “debe mentalizar de todo lo que va a tener que hacer para lograr el objetivo. De lo contrario, no estará dispuesto a hacer ciertos sacrificios y terminará cansando antes de llegar a la meta”.

Otra recomendación que hacen en el citado portal, es que no se puede comenzar con ejercicios muy difíciles, principalmente para personas que no están acostumbradas a realizar actividad física; tampoco recomiendan rutinas muy largas que van a terminar aburriendo y cansando.

Por eso es importante la continuidad así sea en periodos de tiempo más cortos. “De poco sirve hacer 1 hora de entrenamiento un día si después no volverás a hacer ejercicio en 4 días. Lo importante es hacer, por lo menos, 40 minutos de ejercicio diario”, explica unCOMO, asimismo, los expertos aconsejan ir subiendo progresivamente el nivel de los ejercicios para acostumbrarse al ritmo de la actividad deportiva para no desistir en los primeros días.

“El agua es súper buena para la salud, así que esta opción no puede pasar desapercibida. Si lo que se trata es perder peso, será la mejor aliada”, indica el portal Quien. Beber agua le ayuda al organismo a “mantener el equilibrio apropiado para la reducción de retención de líquidos”, explica el mencionado sitio web.