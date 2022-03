Agua con limón: beneficios y cómo prepararla para bajar de peso

Esta bebida no es milagrosa, por lo que igualmente es necesario un plan de alimentación y de entrenamiento físico para obtener buenos resultados.

El agua con limón es una herramienta que funciona como un complemento para el proceso de pérdida de peso. Esto se debe a que es una bebida diurética, que ayuda a que el organismo elimine toxinas y retención de líquidos, indicó el portal especializado en salud Tua Saúde.

El sitio web agrega que “aunque el agua con limón sea un excelente complemento para contribuir a la pérdida de peso, no sustituye la necesidad de realizar una dieta con pocas calorías ni la práctica regular de actividad física”.

Beneficios del agua de limón

Tua Saúde señala algunos de los beneficios de tomar agua con limón:

Fortalece el sistema inmunitario.

Absorbe el hierro.

Elimina las toxinas del organismo.

Disminuye la retención de líquidos.

Regula la presión alta.

Formas de consumir el agua de limón

Exprimir diez gotas de limón a un vaso de agua. Revolver muy bien y consumir antes de cada comida principal. En dos litros de agua, agregar 140 gramos de pulpa de limón. Mezclar. Consumir poco a poco durante el transcurso del día. Otra opción similar a esta es agregar un limón cortado en rodajas a una botella de agua y beber durante el día. A una ensalada de frutas, agregar una cucharada de zumo de limón. Calentar una taza de agua y preparar el té de preferencia. Luego, rallar una cáscara de limón a la bebida y consumir.

Ejercicio físico

Para bajar de peso es necesario que el número de calorías que se queman sea mayor que el número de calorías que se adquieren en alimentos y bebidas, así lo explica Medline Plus, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Hacer ejercicio es una de las formas más eficaces y saludables para perder kilos. Es fundamental contar un instructor o experto, que brinde la asesoría y el seguimiento necesario para cumplir el objetivo. Así mismo, visitar a un médico también es una clave importante para verificar que la pérdida de peso no ponga en riesgo la salud.

Realizar actividad física no solo debe ser una forma para perder peso, sino mejorar la salud y evitar enfermedades. En el mundo, las personas no son conscientes de lo que representa el ejercicio, pues “1.400 millones de adultos, es decir, más de una cuarta parte de la población del mundo ni siquiera alcanza un nivel suficiente de actividad física. Las cifras muestran que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no realiza el ejercicio mínimo necesario para mantener un buen estado de salud”, de acuerdo con los datos de la OMS.

Obesidad

La obesidad ocurre cuando se tiene un exceso de grasa en el cuerpo. Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, aclara que la obesidad se diferencia del sobrepeso en que pesar demasiado puede significar el resultado de la masa muscular, huesos, grasa y agua en el cuerpo.

Los expertos diagnostican sobrepeso en los adultos cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 25 y obesidad, cuando es igual o superior a 30. Cabe resaltar que aunque no hay peso ideal y perfecto para cada persona, la medicina recomienda estar dentro de los rangos normales, los cuales significan un peso saludable.

Según indica la OMS la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo desde 1976. La entidad insiste en la importancia de una vida saludable para evitar esta condición de salud, pues aumenta el riesgo de padecer enfermdades no transmisibles como:

Enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012.

Diabetes.

Trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante).

Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

Asimismo, la obesidad puede causar problemas en la fertilidad. De acuerdo con un estudio publicado en la Librería Nacional de Medicina, “varios mecanismos podrían explicar el efecto de la obesidad sobre la infertilidad masculina, tanto directa como indirectamente, al inducir apnea del sueño, alteraciones en los perfiles hormonales (niveles reducidos de inhibina B y andrógenos acompañados de niveles elevados de estrógenos) y aumento de la temperatura escrotal, que finalmente se manifiesta como alteración del semen”. Respecto a la mujer, la obesidad puede contribuir a tener problemas de ovulación y presentar períodos irregulares.