Agua no potable: estos son los riesgos para la salud al consumirla

Tiempo de ebullición: Se sugiere hervir el agua no potable durante al menos 1 minuto a partir del momento en que comienza a burbujear vigorosamente. Este tiempo es suficiente para eliminar la mayoría de los microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades.

Tipo de olla: Se recomienda utilizar una olla de acero inoxidable, esmaltada o de vidrio para hervir el agua no potable. Estos materiales son duraderos, no reaccionan químicamente con el agua y son fáciles de limpiar. Hay que evitar usar recipientes de aluminio, cobre o plástico, ya que pueden liberar sustancias no deseadas en el agua durante el proceso de ebullición.