Alimentos que no debe calentar en el horno microondas para que no pierdan nutrientes y sabor

El horno microondas se ha convertido en un aliado en los hogares de todo el mundo, ya que permite calentar, descongelar y cocinar alimentos de una mancera sencilla y rápida. A pesar de ello, es importante tener claro cuáles son los alimentos que no se deberían poner dentro de este electrodoméstico.

En 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento donde indica que, si se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante, el microondas es seguro y conveniente para calentar y preparar alimentos para el consumo humano.

Cabe mencionar que las hondas radioactivas que generan los microondas no pueden atravesar las paredes ni la rejilla de la puerta. En un análisis de seguridad de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se midió la emisión del microondas al exterior y los valores encontrados fueron nulos.

Pese a ello, es bueno tener en cuenta que estos son alimentos que no deben calentarse en el microondas para no perder nutrientes y sabor:

Champiñones

Expertos advierten que el proceso de recalentado de este alimento en microondas deriva en efectos de hinchazón que al ser ingeridos pueden derivar en serias molestias gástricas.

En ese mismo sentido, otros alimentos como el queso azul, además de tener estos mismos efectos, también puede derivar en que este alimento expela un aroma realmente incómodo.

Cazuelas o guisos

Para que estos alimentos se calienten de una forma uniforme, lo mejor es hacerlo en el horno convencional junto con un poco de agua para evitar que se seque. A pesar de que estos alimentos no son apropiados para esta herramienta de cocción, para otras cosas el microondas sí es muy utilizado, porque aporta facilidad y practicidad por la alta velocidad a la que calienta y cocina los alimentos.

De igual manera, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, hay que tener mucho cuidado con los alimentos y objetos que se introducen en este electrodoméstico dado que incluso podrían provocar un incendio.

Carne

Recalentar un corte de carne en el microondas hace que el alimento pierda el sabor y la textura originales. Lo mejor es cortarlo en rodajas finas y calentarlo en una parrilla junto con aceite. Se debe saber que para descongelar la carne es mejor dejarla en el refrigerador la noche anterior para evitar hacerlo en el microondas.

Arroz

Si bien a través de las redes sociales circulan una serie de recetas milagrosas que enseñan a universitarios y personas con poco tiempo y con cero talento para la cocina a preparar arroz en el microondas para lograr el punto perfecto de este alimento, varios expertos advierten el riesgo de dicho proceso.

En ese sentido, afirman la inconveniencia de recalentar o cocinar el arroz en el microondas debido a que este cereal posee una bacteria llamada Bacillus cereus que, de no ser bien manejada, puede aumentar el riesgo de intoxicación.

Consejos para microondas

El California Childcare Health Program señala que hay algunas recomendaciones que las personas pueden seguir para mitigar los riesgos que implica el uso de los hornos microondas y que podrían ayudar a sacarles provecho al máximo.

Una de las medidas más importantes es seguir con atención las instrucciones que están incluidas con el electrodoméstico y que son cuidadosamente redactadas por los fabricantes.

“No use el horno si la puerta no cierra bien, está doblada, deformada o dañada. No permita que nadie se coloque directamente enfrente de un horno de microondas cuando esté en funcionamiento”, sostiene una de esas guías pedagógicas.

Es fundamental utilizar solo los recipientes que están recomendados para almacenar alimentos dentro de los hornos microondas, pues si no están diseñados para ese fin pueden derretirse o dañarse.

Y se aconseja que solo se empleen una vez las bandejas y los platos de comidas que están hechos para prepararse en el horno microondas.