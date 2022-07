Alimentos que se deben consumir en el desayuno para adelgazar después de los 50 años

No incluir proteínas en el desayuno provoca que la persona sienta más hambre durante la mañana. La nutricionista Melissa Mitri, indicó para Eat This, Not That que dichos nutrientes “son esenciales para los mayores de 50 años, ya que ayudan a mantener la masa muscular magra para un metabolismo saludable”. Así mismo, El Confidencial afirma que el yogur griego natural, la mantequilla y los frutos secos, son alimentos que se deben consumir con prioridad a la primera hora del día.