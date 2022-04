Alopecia femenina: errores que se deben evitar si se cae el cabello muy seguido

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, la alopecia, es decir la pérdida del cabello, puede afectar al cuero cabelludo o a todo el cuerpo. Puede ser temporal o crónica. Dentro de las causas de esta afección están los cambios hormonales, afecciones de salud, signo del envejecimiento o antecedentes familiares.

En caso de presentar alopecia, el primer paso es consultar a un médico para conocer las causas e iniciar un tratamiento oportunamente. Los más comunes incluyen inyección de esteroides debajo de la superficie de la piel, medicamentos para aplicar en la piel o terapia con luz ultravioleta.

El médico Gustavo Galindo Flores, del Instituto Médico Dermatológico le contó a Saber Vivir los errores más comunes que realizan algunas mujeres al momento de elegir una solución a la alopecia.

Comprar pastillas en internet

Uno de los errores que cometen muchas mujeres es comprar productos que hayan sido recetados para otras personas y que hayan funcionado para ese caso en específico. Lo recomendable es acudir a un dermatólogo y recibir la atención profesional adecuada. Este especialista es el encargado de realizar un diagnóstico y recetar un tratamiento médico adecuado.

Utilizar remedios de origen natural

Se debe tener mucho cuidado con aquellos remedios caseros populares que prometen combatir la alopecia. Asimismo, se recomienda consultar con un dermatólogo antes de aplicar tratamientos que se muestran con ingredientes de origen natural. “Hay que tener cuidado con otros componentes presentes en la mezcla ya que podrían generarte una reacción alérgica, o no funcionar y hacerte perder dinero y tiempo que estaría mejor empleado en un diagnóstico y tratamiento fiable para frenar la caída del cabello”, indica Saber Vivir.

Usar champús que no han sido recetados

Un champú que no responda a las necesidades individuales de cada pelo puede irritar el cuero cabelludo y empeorar la salud capilar. Por eso, no se deben utilizar champús que no hayan sido recetados por un especialista.

Injertos o extensiones

Los injertos no son una opción adecuada para todas las personas. Se debe consultar con un médico para recibir la asesoría profesional e iniciar el proceso para ello. Asimismo, también hay mujeres que recurren al uso de extensiones para cubrir las zonas donde hay poco cabello.

Síntomas de alopecia

Mayo Clinic señala los diferentes síntomas que se pueden presentar con esta afección:

Pérdida gradual en la parte superior de la cabeza

Esta es la pérdida de cabello más común y afecta a las personas en el proceso de envejecimiento. En el caso de los hombres, el cabello empieza a caerse en la zona de la frente y en las mujeres, se presenta un ensanchamiento de la raya del cabello.

Calvas circulares o irregulares

En algunas personas, la pérdida de cabello se presenta como parches en el cuero cabelludo, barba o cejas. Antes de que se caiga el pelo, puede sentirse picazón.

Aflojamiento repentino del pelo

De acuerdo con los expertos de Mayo Clinic, un choque físico o emocional puede aflojar el cabello. Este tipo de caída del pelo es temporal. “Es posible que se caigan mechones de cabello al peinarse o lavarse el cabello, o incluso luego de tirarlo con suavidad”.

Pérdida del cabello en todo el cuerpo

Algunas condiciones de salud y tratamientos médicos (quimioterapia) pueden provocar la pérdida del cabello en todo el cuerpo.

Zonas de descamación

Este es un síntoma de tiña (es una erupción cutánea causada por una infección micótica). También pueden presentarse con otros signos como cabellos quebrados, enrojecimiento e hinchazón.

En caso de presentar algún síntoma se debe consultar a un médico para identificar la causa e iniciar un tratamiento oportunamente.